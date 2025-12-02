Гвинеја-Бисау президентлијинә намизәд гачыб Ниҝерија сәфирлијиндә сығынды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Ниҝерија Хариҹи Ишләр Назирлији өлкәнин Гвинеја-Бисау президентлијинә намизәд Фернандо Диаса сәфирлијиндә сығынаҹаг вердијини ачыглајыб.
Ниҝерија Хариҹи Ишләр Назирлији өлкә президенти Бола Тинубу-нун Ҹон Диасы горумаг үчүн Гвинеја-Бисауда ECOWAS гошунларынын јерләшдирилмәсини әмр етдијини ачыглајыб.
Президентлијә намизәд вә мүхалифәтчи олан Диас, чеврилишдән әввәл 23 нојабр сечкиләриндә галиб ҝәлмәк үчүн ирәлиләдијини билдириб.
Бу аддым, Сиерра Леоне президенти Жулиус Маада Бионун рәһбәрлик етдији Гәрби Африка Дөвләтләринин Игтисади Бирлијинин (ECOWAS) лидерләринин Гвинеја-Бисаудакы чеврилишчиләри истефа вермәјә инандырмаға чалышдыглары бир вахтда атылыб.
ECOWAS рәсмиләри базар ертәси кечирилән иҹласда Гвинеја-Бисаудакы чеврилиш планлајанлары 23 нојабр сечкиләринин нәтиҹәләринин елан едилмәсинә вә сијаси просесин өлкә конститусијасына ујғун олараг давам етмәсинә иҹазә вермәјә чағырыблар.
Сјерра-Леоненин хариҹи ишләр назири Тимоти Моза Каба иҹласда ECOWAS-ын Гвинеја-Бисауда конститусија идарәчилијинә гајытмаға вә сечкиләрин расионал шәкилдә кечирилмәсинә чағырдығыны билдириб.
Гвинеја-Бисау ордусу ҹүмә ахшамы ҝүнү һакимијјәти әлә кечирдикдән бир ҝүн сонра вә сечки нәтиҹәләри ачыгланмамышдан әввәл Ҝенерал Һорта Ентаны мүвәггәти президент тәјин едиб.
Сенегалын хариҹи ишләр назирлији билдириб ки, деврилмиш президент Омар Сиссоко Ембалу Гәрби Африка Дөвләтләринин Игтисади Бирлијинин васитәчилији илә хүсуси рејслә Сенегала ҝәлиб.
Өзләрини "Аидәтин Бәрпасы үзрә Али Һәрби Команданлыг" адландыран чеврилиш лидерләри телевизија илә јајымланан ачыгламада сијасәтчиләрин вә әсас наркотик гачагмалчыларынын иштиракы илә өлкәдә сабитлији позмаг планы үзүндән Ембалону девирдикләрини билдирибләр.
Бу, сон беш илдә Гәрби вә Мәркәзи Африкада баш верән доггузунҹу чеврилишдир вә кокаин гачагмалчылығы мәркәзи кими танынан вә сијасәтә узун мүддәт һәрби мүдахилә тарихинә малик Гвинеја-Бисаудакы гејри-сабитлијин давамыдыр.
Чеврилиш, Ембало вә Диас арасындакы јарышын нәтиҹәсини мүәјјән едәҹәји ҝөзләнилән илкин сечки нәтиҹәләринин елан едилмәсиндән бир ҝүн әввәл баш вериб.
Sizin rəyiniz