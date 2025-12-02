Иран вә Јапонија хариҹи ишләр назирләри арасында телефон данышығы баш тутуб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әрагчи ҹәнаб Мотеҝинин јенидән Јапонија хариҹи ишләр назири тәјин олунмасыны тәбрик едәрәк билдириб: Ики өлкә арасында конструктив мүнасибәтләрин мөвҹуд олдуғу әввәлки дөврү нәзәрә алараг, јени мәрһәләдә дә Иран вә Јапонија әлагәләринин даһа да ҝүҹләнәҹәјинә үмид едирик.
Јапонија хариҹи ишләр назири исә Токионун Гәрби Асија реҝионунда сүлһ вә сабитлијин мөһкәмләндирилмәсиндә конструктив рол ојнамаға садиг олдуғуну вурғулајараг, өлкәсинин реҝионал вә бејнәлхалг мәсәләләрин һәлли үчүн сијаси тәшәббүсләри дәстәкләдијини гејд едиб.
Sizin rəyiniz