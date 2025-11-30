Каллас: Ҹәнуби Авропа Русија тәрәфиндән һибрид мүһарибә риски алтындадыр!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Ҹәзирәнин мәлуматына ҝөрә, АИ-нин хариҹи сијасәт рәһбәри Кажа Каллас базар ҝүнү Русија әлејһинә мөвге тутараг иддиа едиб: “Русларын (Украјна илә) сүлһ данышыглары апармаг үчүн реал истәјинә инанмырам. Русларын һәгигәтән данышыглара мәҹбур едилдији бир мәрһәләјә чатмалыјыг. Мүзакирә олунан сүлһ планлары Кијев үчүн әдаләтсиздир вә руслары чәкиндирмәјәҹәк!”
Кажа Каллас даһа сонра иддиа етди: “Бизә Русијанын јенидән һүҹум етмәсинин гаршысыны алаҹаг, Москва үчүн ишләри асанлашдырмајаҹаг бир план лазымдыр. Ҹәнуби Авропа Русија тәрәфиндән һибрид мүһарибә риски алтындадыр!”
