Гвинеја-Бисауда чеврилиш; Президент һәбс едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Франса медиасынын мәлуматына ҝөрә, һазыркы президент вә рәгибинин гәләбә елан етдији вахтда Гвинеја-Бисаудакы президент сарајынын јахынлығында атышма сәсләринин ешидилдијини билдириб.
Әл-Мајадеен гәзети һәмчинин Франса медиасына истинадән билдириб ки, Гвинеја-Бисау президенти ордунун гәрарҝаһ рәисинин рәһбәрлик етдији "чеврилиш" нәтиҹәсиндә президент сарајындакы офисиндә һәбс олундуғуну елан едиб.
Гвинеја-Бисау бу базар ҝүнү јенидән президент сечилиб; президент һәмчинин гәләбәсини ачыглајыб.
Әл-Ҹәзирә АФП-јә истинадән әлавә едиб: Орду Гвинеја-Бисауја там нәзарәти әлә кечирдијини елан едиб.
Өлкәјә там нәзарәти әлә кечирдикдән сонра орду Гвинеја-Бисауда сечки просесинин дајандырылдығыны елан едиб.
Бу һадисә өлкәдә кечирилән президент вә парламент сечкиләриндән ҹәми 3 ҝүн сонра баш вериб; һәр ики әсас намизәдин гәләбә газандығыны иддиа етдији сечкиләр; өлкәнин сијаси атмосферини гызышдыран бир мәсәләјә чеврилиб.
