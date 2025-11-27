  1. Ana səhifə
Гвинеја-Бисауда чеврилиш; Президент һәбс едилди

27 noyabr 2025 - 18:04
Xəbər kodu: 1754918
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Өлкәдә чеврилиш вә президентин һәбси илә ејни вахтда Гвинеја-Бисаудакы президент сарајынын јахынлығында ҝүҹлү атышма сәсләри ешидилиб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Франса медиасынын мәлуматына ҝөрә,  һазыркы президент вә рәгибинин гәләбә елан етдији вахтда Гвинеја-Бисаудакы президент сарајынын јахынлығында атышма сәсләринин ешидилдијини билдириб.

Әл-Мајадеен гәзети һәмчинин Франса медиасына истинадән билдириб ки, Гвинеја-Бисау президенти ордунун гәрарҝаһ рәисинин рәһбәрлик етдији "чеврилиш" нәтиҹәсиндә президент сарајындакы офисиндә һәбс олундуғуну елан едиб.

Гвинеја-Бисау бу базар ҝүнү јенидән президент сечилиб; президент һәмчинин гәләбәсини ачыглајыб.

Әл-Ҹәзирә АФП-јә истинадән әлавә едиб: Орду Гвинеја-Бисауја там нәзарәти әлә кечирдијини елан едиб.

Өлкәјә там нәзарәти әлә кечирдикдән сонра орду Гвинеја-Бисауда сечки просесинин дајандырылдығыны елан едиб.

Бу һадисә өлкәдә кечирилән президент вә парламент сечкиләриндән ҹәми 3 ҝүн сонра баш вериб; һәр ики әсас намизәдин гәләбә газандығыны иддиа етдији сечкиләр; өлкәнин сијаси атмосферини гызышдыран бир мәсәләјә чеврилиб.

