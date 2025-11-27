Дүнја Федерасијасынын веб сајтында Иран ҝүләшчиләринин парлаг чыхышы барәдә репортаж јајымланыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Өлкәмизин сәрбәст вә јунан-Рома ҝүләши үзрә милли командалары Ислам Ојунларында 8 гызыл, 1 ҝүмүш вә 3 бүрүнҹ медал газаныблар.
Дүнја Ҝүләш Федерасијасы, Иранын бу јарышларда гызыл медалларынын шәкилләрини дахил етмәклә, дүнја чемпионларына гаршы галиб ҝәлән өлкәмизин ҝүләшчиләринин бу јарышларда чыхышы һаггында һесабат вериб.
Федерасија һесабатында өлкәмизин медал газанан ҝүләшчиләринин, о ҹүмләдән Сәид Исмаили, Мәһәммәд Һади Сарәви, Гуламрза Фәррухи, Фәрдин Һидајәти, Әмир Һүсејн Заре, Рәһман Әмузад, Јунис Имами вә Әмир Әли Азәрпиранын чыхышыны јүксәк гијмәтләндириб.
