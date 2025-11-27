Ма'арив: Катз вә Замир арасында ҝәрҝинлик критик һәддә чатыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мајадеен Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист гәзети Ма'арив бу ҝүн јајымладығы бир хәбәрдә сионист режимин мүдафиә назири Јесраил Катз илә Орду Баш Гәрарҝаһ рәиси Ејал Замир вә диҝәр орду командирләри арасындакы бөһранын ҝетдикҹә писләшдијини вә бу бөһранын һәлли үчүн һеч бир јолун олмадығыны јазыб.
Гәзет ики тәрәф арасында ҝәрҝинлијин артмасына тохунараг јазыб: “Катсын јени мүһарибәләрә тәһрик етмәк мејли, орду командирләринин Исраили јенидән ҹәлб едә биләҹәк һәр һансы бир мүһарибә ссенарисинин гаршысыны алмаг үчүн гәтијјәтли һәрәкәт етмәли олдугларына инандыглары бир вахта тәсадүф едир.”
Гәзет әлавә едиб ки, Замир вә Катз арасындакы фикир ајрылығы Замирин дүнән Давид Бен-Ҝурион хатирә мәрасиминдәки мүбаһисәли чыхышындан сонра ортаја чыхыб. О, чыхышында ордуда ҹәсарәтли, гәтијјәтли вә реаллығы дәјишдирән команданлығын олмасына чағырыб вә сијаси лидерләри дә мәғлубијјәтләрини етираф етмәләринә дәвәтедиб.
Sizin rəyiniz