Трамп Јапонија Баш Назиринә мәсләһәт ҝөрүр: Чини тәһрик етмәјин!

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Валл Стреет Журнал" гәзетинин мәлуматына ҝөрә, АБШ Президенти Доналд Трамп Јапонија Баш Назири Санае Такаичијә Тајван мәсәләсиндә Чини тәһрик етмәмәји мәсләһәт ҝөрүб. Бу, Токио вә Пекин арасында Тајван мәсәләси илә бағлы дипломатик мүбаһисәдән сонра баш вериб.
Асијанын ән бөјүк ики игтисадијјаты олан Чин вә Јапонија арасындакы мүбаһисә Такаичинин ачыгламасындан сонра башлајыб. О билдириб ки, Токио Чинин өз әразисинин бир һиссәси кими иддиа етдији адаја едилән истәнилән һүҹума һәрби мүдахилә едә биләр.
Чин Хариҹи Ишләр Назирлијинин мәлуматына ҝөрә, Президент Си Ҹинпин базар ертәси Трампла телефон данышығында Тајванын Чинә гајытмасынын мүһарибәдән сонракы бејнәлхалг низамын ајрылмаз һиссәси олдуғуну вурғулајыб.
"Валл Стреет Журнал" гәзети Јапонија рәсмиләринә вә Пекин илә Вашенгтон арасында апарылан телефон данышыгларындан хәбәрдар олан АБШ рәсмисинә истинадән хәбәр вериб ки, Баш Назир Си Ҹинпин зәнҝиндән сонра Трамп Такаичијә зәнҝ едиб вә она Тајван үзәриндә суверенлик мәсәләсиндә Пекини тәһрик етмәмәји мәсләһәт ҝөрүб.
