Папа XIV Лео илк хариҹи сәфәринә Түркијәјә јола дүшдү

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мајадеен-ин Ватикандакы мүхбири билдириб ки, Папа Лео сәһәр саат 8:40-да дипломатик, тибби вә мәтбуат нүмајәндә һејәтинин мүшајиәти илә рәсми олараг илк рәсми хариҹи сәфәринә Түркијәјә јола дүшүб.
Папа әввәлҹә Түркијәнин пајтахты Анкараја сәфәр едиб вә орада Президент Рәҹәб Тајјиб Әрдоғанла ҝөрүшәҹәк вә сијаси лидерләрә мүраҹиәт едәҹәк.
Католик Килсәси тарихиндә илк Америка папасы, бу ҝүн дүнјанын әксәр христианлары тәрәфиндән истифадә едилән Никеја Инанҹыны тәсдигләјән Биринҹи Никеја Шурасынын 1700 иллијини гејд етмәк үчүн әһалисинин әксәријјәтинин мүсәлман олдуғу Түркијәни илк хариҹи сәфәр истигамәти олараг сечиб.
О, бу ахшам дүнјанын 260 милјон православ христианынын мәнәви лидери Патриарх Варфоломејин еви олан Истанбула сәфәр едәҹәк.
Һәмчинин сабаһ, ҹүмә ҝүнү Папа вә Варфоломеј Истанбулдан 140 километр ҹәнуб-шәргдә јерләшән, әввәлләр Никеја кими танынан Изникә јола дүшәҹәк. Бурада еркән килсә лидерләри бу ҝүн әксәр христианларын әсас инанҹларыны әкс етдирән Никеја инанҹыны формалашдырыблар.
Бу сәфәр заманы о, православ христианларын мәнәви лидери Патриарх Бартоломеј илә ҝөрүшәҹәк вә даһа сонра ҝәлән базар ҝүнү Ливана сәфәр едәҹәк.
