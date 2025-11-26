Тәл-Әвив: ҺӘМАС Гәззада ҝүҹүнү бәрпа едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Әл Јоум-ум вердији мәлумата ҝөрә, Исраилин Канал 13 телевизијасы режимин јүксәк вәзифәли һәрби рәсмиләринин Гәззада ҺӘМАС гүввәләринин јенидән гурулмасындан горхдуғуну вә бу барәдә Тәл-Әвивин сијаси даирәләрини хәбәрдар етдијини билдириб.
Һесабатда, ҺӘМАС гүввәләринин Гәззада өзләрини, ваҹиб инфраструктурларыны јенидән гурдуғу, Гәзза золағына демәк олар ки, там нәзарәти әлә кечирә билдији вә золағ сакинләри арасында тәсир вә статуса малик олдуғу билдирилир.
Јүксәк вәзифәли Исраил һәрби рәсмиләри етираф едибләр ки, ҺӘМАС-ын Гәзза золағында ҝүҹүнүн бәрпасыны ҝөрмәздән ҝәлмәк олмаз.
