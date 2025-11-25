Һолландијада сәфәрдә олан ИИР Хариҹи Ишләр Назири Франсаја сәфәр едәҹәк

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји хариҹи ишләр назиринин Франсаја сәфәр едәҹәјини билдириб.
ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, о, журналистләрлә сөһбәтиндә гејд едиб: Хариҹи ишләр назири Һолландијада Кимјәви Силаһларын Гадаған Едилмәси Тәшкилатынын иллик иҹласында иштирак етдикдән сонра франсыз һәмкарынын дәвәти илә Парисә јолланаҹаг.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Иран Ислам Республикасынын диҝәр өлкәләрлә гаршылыглы һөрмәтә әсасланан принсипиал јанашмасына вә мөвгеләрини, о ҹүмләдән сионист режимин Фәләстиндә вә Ливанда давам едән ҹинајәтләри, һабелә нүвә мәсәләси вә диҝәр мүһүм бејнәлхалг мөвзуларла бағлы тәләбләрини ачыг шәкилдә ифадә етмәк үчүн һәр фүрсәтдән истифадә етмәсинә тохунараг вурғулајыб ки, сәфәр заманы франсыз тәрәфи илә кечириләҹәк данышыгларда Иран Ислам Республикасынын мөвгеләринин изаһы вә Иран халгынын һаглы тәләбләринин ҝүндәмә ҝәтирилмәси үчүн имкан јарадылаҹаг.
Sizin rəyiniz