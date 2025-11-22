Сионист медиа: Иран Исраилин һәрби базаларына нүфуз едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сон ајларда Ирана ҹасуслуг иттиһамы илә чох сајда сионистин сахланылмасы Исраил медиасыны Иранын јүксәк сәвијјәли кәшфијјат нүфузуну етираф етмәјә мәҹбур едиб.
21 јашлы әсҝәр Рафаел Руонинин Иран үчүн ҹасуслугда иттиһам олунараг һәбс едилмәси Иранын Исраил структуруна кәшфијјат нүфузуна даир мөвзуну јенидән бу режимин медиа вә експертләринин ҝүндәминә ҝәтириб.
Ҹүмә ахшамы The Times of Israel гәзети мәлумат јајыб ки, сахланылан сионист ҝәнҹ Иранын бир кәшфијјат әмәкдашы илә әлагәдә олуб вә она өз евинин јахынлығындан, бир автобус дајанаҹағындан вә ишғал олунмуш Фәләстинин ҹәнубунда јерләшән бир тиҹарәт мәркәзиндән видеолар ҝөндәриб.
Исраил мәнбәләри һәмчинин иддиа едибләр ки, һәмин Исраил һәрбчиси өз һәрби шәхсијјәт вәсигәсинин фотосуну иранлы шәхсә ҝөндәриб вә хидмәт етдији база барәдә мәлуматлар тәгдим едиб.
Сөзүҝедән һәрбчинин Исраилин ән һәссас һәрби објектләриндән бири олан Һатзарим базасында хидмәт етмәси сионист ҹәмијјәтдә Иранын ҝенишмигјаслы нүфузу илә бағлы нараһатлығы даһа да артырыб.
Исраилин 15-ҹи каналы етираф едиб: Иранын мәлуматлары ордунун ән һәссас базаларына, о ҹүмләдән Исраил Һәрби Һава Гүввәләринин стратежи базасына гәдәр нүфуз едиб.
Бу Исраил медиасынын мәлуматына әсасән, сон бир нечә ај әрзиндә тәхминән 50 ҹасуслуг иттиһамы үзрә иттиһам акты тәртиб едилиб ки, онлардан 5-и Исраил һәрбчиси олуб.
