Әл-Мәјадин: АБШ-ын хүсуси елчисинин ҺӘМАС-ын јүксәк вәзифәли үзвү илә ҝөрүшү ләғв едилди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин Хәбәр Шәбәкәси Фәләстин мәнбәләринә истинадән хәбәр верир ки, АБШ-ын хүсуси елчиси Стив Виткоф вә ҺӘМАС-ын јүксәк вәзифәли үзвү Хәлил Әл-Һәјјаһ арасында чәршәнбә ҝүнү кечириләҹәк ҝөрүш ләғв едилиб.
Чәршәнбә ҝүнү Фәләстин мәнбәләри Әл-Мәјадин гәзетинә ҝөрүшүн бу ҝүн Түркијәдә кечирилмәси планлашдырылдығыны, лакин Исраил режиминин тәзјиги сәбәбиндән ләғв едилдијини билдирибләр.
Гејд едәк ки, Виткоф, Трампын мүшавири Ҹаред Кушнерлә бирликдә, 9 октјабрда Мисирдә атәшкәс сазишинин имзаланмасындан әввәл Әл-Һәјјаһын рәһбәрлик етдији ҺӘМАС данышыглар групу илә ҝөрүшмүшдү.
