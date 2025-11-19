  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Америҝа

Әл-Мәјадин: АБШ-ын хүсуси елчисинин ҺӘМАС-ын јүксәк вәзифәли үзвү илә ҝөрүшү ләғв едилди

19 noyabr 2025 - 15:04
Xəbər kodu: 1752139
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әл-Мәјадин: АБШ-ын хүсуси елчисинин ҺӘМАС-ын јүксәк вәзифәли үзвү илә ҝөрүшү ләғв едилди

Гејд едәк ки, Виткоф, Трампын мүшавири Ҹаред Кушнерлә бирликдә, 9 октјабрда Мисирдә атәшкәс сазишинин имзаланмасындан әввәл Әл-Һәјјаһын рәһбәрлик етдији ҺӘМАС данышыглар групу илә ҝөрүшмүшдү.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин Хәбәр Шәбәкәси Фәләстин мәнбәләринә истинадән хәбәр верир ки, АБШ-ын хүсуси елчиси Стив Виткоф вә ҺӘМАС-ын јүксәк вәзифәли үзвү Хәлил Әл-Һәјјаһ арасында чәршәнбә ҝүнү кечириләҹәк ҝөрүш ләғв едилиб.

Чәршәнбә ҝүнү Фәләстин мәнбәләри Әл-Мәјадин гәзетинә ҝөрүшүн бу ҝүн Түркијәдә кечирилмәси планлашдырылдығыны, лакин Исраил режиминин тәзјиги сәбәбиндән ләғв едилдијини билдирибләр.

Гејд едәк ки, Виткоф, Трампын мүшавири Ҹаред Кушнерлә бирликдә, 9 октјабрда Мисирдә атәшкәс сазишинин имзаланмасындан әввәл Әл-Һәјјаһын рәһбәрлик етдији ҺӘМАС данышыглар групу илә ҝөрүшмүшдү.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha