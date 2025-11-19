АБШ Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатындан чыхмды; 2000 иш јери ихтисар олунаҹаг

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: "Гуардиан" гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Доналд Трамп јанвар ајында вәзифәјә башладыгдан гыса мүддәт сонра Ү.С.Т-дән чыхды вә бу да тәшкилатын өз фәалијјәтини азалтмаға мәҹбур етди.
Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилаты, ән бөјүк малијјә дәстәкчиси олан АБШ-ын чыхмасынын елан едилмәсиндән сонра ислаһатлар һәјата кечирмәјә чалышыр вә ҝәлән илин орталарына гәдәр ишчи гүввәсинин тәхминән дөрддә бир һиссәсинин вә ја 2000-дән чох иш јеринин ихтисар едиләҹәјини ачыглајыб.
Вашингтон, БМТ-нин сәһијјә аҝентлијинин үмуми бүдҹәсинин тәхминән 18 фаизини тәмин едән ән бөјүк малијјә дәстәкчисидир.
Бејнәлхалг тәшкилатын баш директору Тедрос Адһаном Гебрејесус чәршәнбә ахшамы ҝүнү ишчиләринә үнванладығы месажда билдириб:
"Бу ил Үмумдүнја Сәһијјә Тәшкилатынын тарихиндә ән чәтин илләрдән бири олуб, чүнки биз ағрылы, лакин зәрури приоритетләшдирмә вә јенидәнгурма просесиндән кечдик вә бу да ишчи гүввәмизин әһәмијјәтли дәрәҹәдә азалмасына сәбәб олду. Бу просес артыг сона јахынлашыр."
