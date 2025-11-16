АБШ-ын Б2 бомбардманчы тәјјарәсинин Ирандакы кичик версијасы | Пентагон дәһшәт нараһатдыр! \ Видео

16 noyabr 2025 - 18:11
Xəbər kodu: 1750971
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Тимес ХП билдирир ки, Иран јени дронла дүнјаја месаж ҝөндәриб; санки мүһарибә филмләриндән чыхмыш кими ҝөрүнән гара вә парлаг бир варлыг олан Шаһед 161-и тәгдим едиб. Бу медиа әлавә едиб: Иран Ислам Ингилабы Кешикчиләринин Милли Аерокосмик Паркда тәгдим етдији бу дрон, Американын Б-2 бомбардманчы тәјјарәсинин кичик версијасыдыр. Шаһед 161 сүни интеллектлә тәҹһиз олунмуш, ҝизли, 250 кг бомба дашыја билән вә күтләви дрон мүһарибәси үчүн нәзәрдә тутулмушдур вә Пентагону чох, чох нараһат едән дә будур.
