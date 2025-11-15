АБШ Католик Килсәси Трампын Иммиграсија Сијасәтини Мәһкум Етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Надир һалларда ачыглама верән АБШ Католик Јепископлары Конфрансы Трамп администрасијасынын сәрт иммиграсија сијасәтини гынајыб вә иммиграсија ганунларында мәналы ислаһатлара чағырыб.
Католик Јепископлары Конфрансынын 12 илдән сонра вердији илк "Хүсуси Месаж" адлы рәсми бәјанат беләдир: "Биз, дини јерләрин еһтирамына, хәстәхана вә мәктәбләрин мәхсус маһијјәтинә гаршы олунан тәһдидләрдән нараһатыг...
Јепископлар әлавә едибләр ки, Аллаһ тәрәфиндән онлара верилән мәсулијјәтә әсасән инсан шәхсијјәтинин ләјагәтини мүдафиә етмәк үчүн сәсләрини чыхармаг вәзифәләри вардыр.
Јепископлар иммигрантларын һәдәфә алынмасы вә ајры-сечкилијинин јаратдығы горху вә нараһатлыг мүһитиндән нараһат олдугларыны билдирмиш вә онлара гаршы зоракы рәфтары писләјәрәк, "күтләви вә өзбашына депортасијалара" сон гојулмасыны тәләб едибләр...”
Гејд едәк ки, Балтиморда кечирилән јепископларын үмуми јығынҹағында 216 нәфәр месажын мәтни илә разылашыб, беш нәфәр әлејһинә чыхыб, үч нәфәр исә битәрәф галыб.
