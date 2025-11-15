Лејл Бөјүк Мәсҹидинин имамы Франса Мүсәлман Федерасијасынын јени президенти олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Франса Мүсәлман Федерасијасы (МФ) вердији ачыгламада Лејл Бөјүк Мәсҹидинин имамы Мәхлуф Мамечин федерасијанын јени президенти сечилдијини ачыглајыб. О, 8 нојабр шәнбә ҝүнү кечирилән сечки үмуми јығынҹағындан сонра Марселдәки Коллеҹ-Лисеј Ибн Хәлдун мәктәбинин кечмиш президенти Мөһсүн Негзону әвәз едир.
Франса Мүсәлман Федерасијасы (МФ) Мамечлә бағлы вердији ачыгламада јазыб: “Ҹәнаб Мамеч узун илләрдир Франса мүсәлман институтларыны, хүсусән дә тәһсил, тәлим вә ибадәтин структурлашдырылмасы саһәләриндә ҝүҹләндирмәк үчүн чалышыб.”
Јени президент исә дејиб: “Федерасијанын миссијасыны ҹәмијјәтин, онун гурумларынын вә үмумијјәтлә өлкәмизин хејринә дүрүстлүк, диалог вә давамлы гәрар гәбулетмә илә давам етдирмәјә һазырам.”
Гејд едәк ки, бу сечим федерасијанын мүсәлман гурумларына гаршы исламофоб һүҹумлар вә бәзи мәктәбләрдә мүәјјән групларын тәсири барәдә мәлуматлар да дахил олмагла, сон заманлар чәтинликләр вә тәзјигләрлә үзләшдији бир вахта тәсадүф едир.
2017-ҹи илдән бәри фәалијјәт ҝөстәрән "Франса Мүсәлманлары" тәшкилаты, Франсадакы мүсәлман иҹмасынын тәһсил вә дини фәалијјәтләринин бирлијини вә инкишафыны ҝүҹләндирмәк үчүн Мамешин сечилмәси илә јени бир јола гәдәм гојуб.
