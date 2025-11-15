АБШ-дакы Мүсәлман Шаҝирдләр Намаз Гылмаг Үчүн Зоракылыг вә Ајры-сечкиликлә Мүбаризә Апарыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ-ын Теннесси штатынын Нешвил шәһәриндәки мәктәбләрдә бир чох мүсәлман шаҝирд тәһлүкәсизликсизлик, ајры-сечкилик вә дини објектләрә мәһдуд чыхыш кими проблемләрлә үзләширләр. Валор Коллеҹинин һазырлыг мәктәбиндә һәр ҝүнортадан сонра хүсуси зәнҝ чалыныр вә онларла шаҝирд мәктәбин намаз халчаларындан истифадә едәрәк дуа етмәк үчүн идман залына топлашыр. Шаҝирдләр ҹинсијјәтләринә ҝөрә ики һиссәјә бөлүнүр вә мүәјјән едилмиш вахтларда дәрсдән чыхыб, Рамазан вә ҹүмә намазлары да дахил олмагла өз намазларыны гылмаға иҹазә верилир.
Бәзи мәктәбләр шаҝирд вә персенелләр үчүн намаз јерләри вә ишчи һејәтинин дәстәји кими имканлар тәмин етсә дә, Америка Мүсәлман Мәсләһәт Шурасынын (AMAC) һесабатында Нешвилдәки ибтидаи мәктәбләрдән орта мәктәбләрә гәдәр мүсәлман шаҝирдләрин 46 фаизинин зоракылыға вә ја тәгибә мәруз галдығы мүәјјән едилиб; Бу, өлкә үзрә орта ҝөстәриҹинин тәхминән икигатына бәрабәрдир. Бир чох шаҝирд дини стереотипләр, анлашылмазлыглар вә ујғунсуз мәктәб сијасәтләри илә үзләшмәкдәдир.
