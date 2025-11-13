Ҝ7, Иран вә АБШ арасында бирбаша диалога чағырды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Дөвләт Департаментинин веб сајтына ҝөрә, дүнјанын једди сәнајеләшмиш өлкәси АБШ-ын 2018-ҹи илдә Доналд Трампын президентлик дөврүндә биртәрәфли шәкилдә JCPOA-дан чыхмасы вә Авропа Үчлүјүнүн вәдини позмасы барәдә гејд етмәдән бирҝә бәјанат јајыб вә Ираны һәм БМТ Тәһлүкәсизлик Шурасынын гәтнамәләри, һәм дә Нүвә Силаһларынын Јајылмамасы Мүгавиләси үзрә өһдәликләрини там јеринә јетирмәјә чағырдыгларыны иддиа едибләр.
Иранын Бејнәлхалг Атом Енержиси Аҝентлији илә конструктив әмәкдашлығындан бәһс етмәдән Ҝ7, бәјанатда Теһранын аҝентликлә там әмәкдашлығы бәрпа етмәли вә бүтүн нүвә објектләринин вә материалларынын јохланылмасына иҹазә вермәли олдуғу иддиа едиб.
Ирандан һәмчинин үч Авропа өлкәсинин (Сәғир Британија, Алманија вә Франса, Авропа Үчлүјү кими таныныр) дәстәји илә АБШ-ла бирбаша диалога ҝирмәси истәнилиб.
Ҝ7 һәмчинин иддиа едиб: “Snapback” механизминин гануни тәтбигиндән сонра бүтүн БМТ үзвләрини өһдәликләринә әмәл етмәјә чағырырыг.
Бәјанатда Иран вә Шимали Корејанын Русијаја һәрби јардым ҝөстәрдији иддиасы тәкрарланса да, бу һәрәкәт писләнилир вә Пекинин Москваја икили тәјинатлы силаһ вә аваданлыг ҝөндәрмәсинә дә тохунулур вә буну Русијанын мүһарибәсинин давам етмәсиндә һәлледиҹи амил һесаб олунур.
Канадада ики ҝүнлүк Ҝ7 ҝөрүшү бу бәјанатын верилмәси илә баша чатды.
Ҝ7-јә дүнјанын једди бөјүк сәнајеләшмиш өлкәси, о ҹүмләдән АБШ, Канада, Франса, Алманија, Италија, Јапонија вә Бирләшмиш Краллыг дахилдир.
