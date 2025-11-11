  1. Ana səhifə
11 noyabr 2025 - 16:13
Xəbər kodu: 1749326
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Гәззада јәһудиләр тәрәфиндән шәһид едилән вә јаралананларын јени статистикасы

Гәззадакы Фәләстин Сәһијјә Назирлији билдириб ки, ганунсуз Исраил режим ордусунун 7 октјабр 2023-ҹү илдән бәри Гәзза золағына һүҹумлары нәтиҹәсиндә 69.179 нәфәр шәһид олуб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шәһаб Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, Гәзза золағындакы Фәләстин Сәһијјә Назирлији 7 октјабр 2023-ҹү илдән бәри гејри-легал Исраил ордусунун Гәзза золағына һүҹумларында шәһид вә јаралыларын сон статистикасыны ачыглајан бир ачыглама јајыб.

Назирлијин мәлуматына ҝөрә, 7 октјабр 2023-ҹү илдән бәри ишғалчы Исраил режим ордусунун Гәзза золағына һүҹумлары нәтиҹәсиндә 69.179 нәфәр шәһид олуб. Јаралананларын үмуми сајы исә 170.693 нәфәрә чатыб.

11 октјабр 2025-ҹи илдә атәшкәс елан едиләндән бәри 242 нәфәр шәһид олуб, 622 нәфәр јараланыб. Һәмчинин, бу мүддәт әрзиндә дағынтылар алтындан 544 шәһидин ҹәсәди чыхарылыб.

