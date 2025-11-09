Сәккиз өлкә Нетанјаһунун һәбсинә һазырдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Түркијә, Словенија, Литва, Норвеч, Исвечрә, Ирландија, Италија вә Канада һөкумәтләри Фәләстин халгына гаршы сојгырымы вә мүһарибә ҹинајәтләринә ҝөрә сионист режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһунун сахланылмасы үчүн һазыр олдугларыны билдирибләр.
Бундан әввәл Истанбул Прокурорлуғу Гәзза золағында төрәдилән сојгырымда әли олан 37 нәфәрин һәбси барәдә гәрар чыхармышды.
Нетанјаһу, сионист режимин мүдафиә назири Исраел Катс вә ишғалчы ордунун Баш Гәрарҝаһ рәиси Ејал Замир һәмин шәхсләр арасында јер алыр.
Бу шәхсләрин Түркијә әразисинә дахил олмасы вә өлкәнин һава мәканындан кечмәси гадаған едилиб.
Һаага Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәси 2024-ҹү ил нојабрын 21-дә сионист режимин баш назири Бенјамин Нетанјаһу вә кечмиш мүдафиә назири Јоав Галант барәсиндә Гәзза әһалисинә гаршы мүһарибә ҹинајәтләри, инсанлыға гаршы ҹинајәтләр вә аҹлыгдан силаһ кими истифадә иттиһамы илә бејнәлхалг һәбс гәрары чыхарыб.
Гәрардан сонра сионист режим мәһкәмәдән баш назир вә вәзифәдән узаглашдырылмыш мүдафиә назири илә бағлы чыхарылан һәбс гәрарынын јенидән бахылмасыны тәләб едиб.
