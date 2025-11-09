  1. Ana səhifə
21 јашадәк “Ката” командамыз дүнја икинҹиси олду — Иран бајрағына һәрби салам

9 noyabr 2025 - 18:12
Xəbər kodu: 1748527
Source: İRNA

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 21 јашадәк “Наҝе-но-Ката” нөвү үзрә Иран “Ката” командасы, Садигиан гардашларындан ибарәт һејәтлә, дүнја чемпионатында ҝүмүш медал газаныб.

Иранын бу ики ҝәнҹ идманчысы һәр һәрәкәт вә техникада ҝөстәрдикләри дәгиглик вә усталыгла һакимләрин вә тамашачыларын диггәтини ҹәлб едәрәк, јарышда икинҹи јери тутублар вә өлкә ҹүдосуна бөјүк уғур газандырыблар.

