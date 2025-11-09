21 јашадәк “Ката” командамыз дүнја икинҹиси олду — Иран бајрағына һәрби салам
9 noyabr 2025 - 18:12
Source: İRNA
Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: 21 јашадәк “Наҝе-но-Ката” нөвү үзрә Иран “Ката” командасы, Садигиан гардашларындан ибарәт һејәтлә, дүнја чемпионатында ҝүмүш медал газаныб.
Иранын бу ики ҝәнҹ идманчысы һәр һәрәкәт вә техникада ҝөстәрдикләри дәгиглик вә усталыгла һакимләрин вә тамашачыларын диггәтини ҹәлб едәрәк, јарышда икинҹи јери тутублар вә өлкә ҹүдосуна бөјүк уғур газандырыблар.
