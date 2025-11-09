Америкада Мүсәлман Ҝеҹәси / АБШ-да Үч Шиә Ејни Заманда Мер Сечкиләринин Галиби Олду

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Зәһран Мәмдани чәршәнбә ахшамы кечирилән чохсајлы сечкиләрдә етник азлыг групундан галиб ҝәлән јеҝанә Мүсәлман Шиә сијасәтчи дејилди. Вирҹинија штатында һинд-америкалы Мүсәлман сијасәтчи Гәзалә Һашими, Миннесота штатында сомали-америкалы сијасәтчи Өмәр Фатеһ, Мичиган штатында Абдуллаһ Һамуд вә Му Бизон чәршәнбә ахшамы сечки уғурларыны гејд едән диҝәр мүсәлманлар идиләр.
Зәһран Мәмдани вә Гәзалә Һашими чәршәнбә ахшамы тарихә дүшдүләр, Мәмдани Нју-Јоркун илк Мүсәлман Шиә мери, Гәзалә Һашими исә Америка тарихиндә штат мигјасында вәзифәјә сечилән илк Мүсәлман гадын олду.
Бу арада, Зәһран Мәмдани АБШ-да јеҝанә Шиә мери дејил. Ондан әввәл Ливан-Америкалы Шиә сијасәтчиси Абдуллаһ Һамуд Мичиган штатынын Дирборн шәһәринин мери сечилмишди вә чәршәнбә ахшамы кечирилән сечкидә икинҹи мүддәт үчүн јенидән мер сечилди. Дирборн сакинләринин тәхминән 35 фаизи Ливан әсиллидир, шәһәр әһалисинин исә 55 фаизи Гәрби Асија вә Шимали Африка әсиллидир. Чәршәнбә ахшамы Мичиганда Ливан Шиә сијасәтчиси Мо Бејзун Дирборн Һајтс шәһәринин мери сечилди вә бунунла да АБШ-дакы Шиә мерләринин сајы үчә чатды.
Миннеаполисдә јашајан Сомали мүсәлман сијасәтчиси Өмәр Фатиһ икинҹи јери тутду, лакин мер сечкиләрини Миннеаполисин һазыркы мери Ҹејкоб Фреј илә гаршылашмаг үчүн икинҹи турда кечирмәји баҹарды.
Мо Бејзун Мичиган штатынын Дирборн Һајтс шәһәринин мери сечилән диҝәр бир ливанлы Шиә иди. Мо Бејзун Дирборн Һајтс шәһәринин кечмиш мүсәлман вә ливанлы мери Билл Бадзинин јеринә кечди. Билл Бадзи бу јахынларда Трамп администрасијасы тәрәфиндән Тунисдәки јени АБШ сәфири вәзифәсинә намизәд ҝөстәрилди.
Илк мүсәлман гадын штат мигјаслы вәзифәјә сечилди
Вирҹинијалы мүәллим вә университет администратору Гәзалә Һашими губернатор мүавинлији уғрунда кечирилән сечкиләрдә галиб ҝәләрәк тарихә дүшдү вә штат мигјасында вәзифәјә сечилән илк мүсәлман вә һинд-америкалы олду.
Һашеминин сијаси карјерасы 2019-ҹу илдә Вирҹинија Дөвләт Сенатына намизәдлијини ирәли сүрәрәк Республикачы Гленн Стуртеванты мәғлуб етмәклә башлады. Һашеминин уғуру Вирҹинија Дөвләт Сенатынын тәркибини Демократларын хејринә дәјишди. Чәршәнбә ахшамы кечирилән сечкиләр Һашеминин илк рекорд гәләбәси дејилди; 2019-ҹу илдәки гәләбә һәм дә мүсәлман гадынын Вирҹинија Дөвләт Сенатына илк сечкиси иди. 2023-ҹү илдә о, һәмкары Республикачы Ҹон Риди мәғлуб едәрәк јенидән сечилди.
Һиндистанын ҹәнубундакы Һајдарабад шәһәриндә анадан олан Һашими 1969-ҹу илдә көрпә икән аиләси илә АБШ-а мүһаҹирәт етмиш вә Али тәһсилли бир аиләдәндир. О, Ҹорҹија Ҹәнуби Университетинин мәзунудур вә докторлуг дәрәҹәсини Емори Университетиндән алыб.
Һашими 2020-ҹи илдә вердији мүсаһибәдә Доналд Трампын илк мүддәтиндә мүсәлманлара гаршы рәфтарын шаһиди олдугдан сонра сијасәтә гошулмаг мәҹбуријјәтиндә галдығыны билдириб.
“Мигрант иҹмаларындан олан чохлу инсанымыз вар. Гачгын аиләләримиз вар. Бу өлкәдә өзләринә јер тапмаға чалышан инсанларымыз вар. Вә бу риторика вә ардынҹа ҝәлән сијасәтләр бөлүнмәләрә сәбәб олду. Даһа чох иҹтимаијјәт гаршысында ҝөрүнмәли вә бу мәсәләләрә ҹаваб вермәли олдуғуму һисс етдим." - дејә о билдириб.
Гәзалә Һашими, Вирҹинија штатынын сечилмиш губернатор мүавини
Мүсәлманларын әксәријјәти олан Мичиганда ики Ливан-Шиә мер
АБШ-ын Мичиган штаты АБШ-да ән бөјүк әрәб-американ вә мүсәлман әһалисинә ев саһиблији едир. Дирборн, АБШ-да әһалисинин әксәријјәти мүсәлман вә әрәб-американ олан илк шәһәрдир. Шәһәрдә артыг ики илдир ки, Шиә мер вар вә чәршәнбә ахшамы кечирилән сечкиләрдә Дирборн сечиҹиләри ону икинҹи бир мүддәтә јенидән мер сечдиләр.
Һазыркы мер Абдуллаһ Һамуд чәршәнбә ахшамы ҝеҹәси јенидән сечкиләрдә бөјүк гәләбә газанараг јерини горуду. Дирборнда ливанлы валидејнләрин аиләсиндә анадан олан Һамуд, сәсләрин 73 фаизини топлајараг рәгиби Наҹи Әл-Мәдәһҹини габаглады.
Тәхминән доггуз илдир сијасәтдә олан Һамуд, 2022-ҹи илин јанвар ајында Дирборн мери олду вә шәһәрин тарихиндә икинҹи ән ҝәнҹ мер, еләҹә дә илк мүсәлман Шиә вә әрәб-американ мер олду.
Мерлијә намизәд олмамышдан әввәл Һамуд 2017-ҹи илдә Мичиган Нүмајәндәләр Палатасына сечилди. Республикачы намизәд Терренҹе Ҝреене-ни мәғлуб етди. О вахтдан бәри о, әтраф мүһит мәсәләләринә, сәһијјә хидмәтләринә чыхыша вә сосиал әдаләтә диггәт јетирир.
Абдуллаһ Һамуд, Дирборн, Мичиган шәһәринин мери
Мичиганын башга бир шәһәриндә әрәб-америкалы Шиә сијасәтчи мер сечкиләриндә галиб ҝәлди. Мо Бизун Шура үзвү Деннис Малиновски-Максвелл-и сәсләрин 68 фаизи илә мәғлуб едәрәк Дирборн Һајтсын мери олду.
Бизун октјабр ајындан бәри Билл Бадзеј Трамп тәрәфиндән Тунис сәфири вәзифәсинә намизәд ҝөстәрилдикдән сонра Дирборн Һајтсын мери вәзифәсиндә чалышырды.
Мо Бизун, Дирборн Һајтсын мери, Мичиган
Миннеаполиси икинҹи тура чыхаран сомалили мүсәлман
Миннеаполисдә ҝәнҹ сомали-америкалы сијасәтчи Өмәр Фатиһ чәршәнбә ахшамы кечирилән сечкиләрдә галиб ҝәлмәмиш ола биләр, лакин рәгиби сәсләрин чохлуғуну тәмин едә билмәдикдән сонра јарышы икинҹи тура кечирди.
Миннеаполисин Демократ мери Ҹејкоб Фреј 41,7 фаизлә лидерлик едирди, Фатиһ исә 10 фаиз ҝеридә галырды. Лакин галиб елан едилмәси үчүн мүтләг сәс чохлуғу тәләб олунур.
Ассошијтед Пресс-ин мәлуматына ҝөрә, Миннесота штатында ән аз сәс топлајан намизәдләр кәнарлашдырылыр, икинҹи вә үчүнҹү јерләр исә галан намизәдләрә верилир. Бу просес бир намизәд кифајәт гәдәр сәс топлајана гәдәр тәкрарланыр.
Миннесота штатынын Миннеаполис шәһәриндән мерлијә намизәд Өмәр Фатиһ
Чәршәнбә ахшамы ҝеҹәси кечирилән нәтиҹәләрдән сонра Фатиһ билдириб: "Бу ҝеҹә чох ҝәрҝин бир јарыш олду. Вә бу нормалдыр, чүнки һәр сәс сајылыр вә јенидән бөлүшдүрүлүр."
Фатиһ Миннесота Сенатында хидмәт едән илк Сомалили вә мүсәлман шәхсдир. О, 2021-ҹи илдә штат сенатына сечилиб.
Нју-Јорк шәһәринин сечилмиш мери Зәһран Мамдани кими, Фатиһ дә сосиал демократдыр вә онун сијасәтинә варлылара вә даһа әлверишли мәнзилләрә даһа јүксәк верҝиләр дахилдир. Һәмин илин ијул ајында Миннесота Демократ-Фермер-Әмәк Партијасы нојабр ајында Фатиһи мерлијә тәсдигләди.
Сомали-Американ Нүмајәндәси вә Конгрес үзвү Илһан Өмәр Фатиһин кампанијасына көмәк етмәк үчүн Миннесотаја сәфәр етди.
