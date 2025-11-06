Нју-Јоркун Демократ мери: Трампла диалога да, гаршыдурмаја да һазырам

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Нју-Јорк шәһәринин јени мери Зәһран Мәмдани билдириб ки, шәһәр сакинләринин һүгугларынын горунмасы мәгсәдилә АБШ Президентилә диалога да, гаршыдурмаја да һазырдыр.
Мәмдани, республикачылар тәрәфиндән јәһуди әлејһинә фәалијјәтләрдә иттиһам олунан мүсәлман америкалы сијасәтчидир.
О, чыхышында вурғулајыб: Мән тәкҹә Нју-Јоркун јәһуди иҹмасынын дејил, бүтүн ирг вә динләрә мәнсуб вәтәндашларын да мүдафиәчиси вә һамиси олаҹағам.
Нју-Јорк меринин сөзләринә ҝөрә, һазыркы дөврдә АБШ-дә орта вә ашағы тәбәгәнин вәзијјәти ағырдыр. Нју-Јоркда һәр дөрд нәфәрдән бири јохсуллуг шәраитиндә јашајыр. Јашајыш хәрҹләри артыр, лакин бүтүн бу чәтинликләрә бахмајараг, Нју-Јорк сакинләри ҝәләҹәјә үмидлә бахырлар.
