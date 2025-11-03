И.Бәгаји: Биз сионист режими илә әсл реҝионал мүһарибәдәјик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИРНА Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји 3 нојабр базар ертәси ҝүнү медиа нүмајәндәләринин гатылдығы мәтбуат конфрансында дипломатик хидмәтин дүнја һадисәләри илә бағлы сон мөвгеләрини ифадә етди.
Дипломатик хидмәтин сөзчүсү Иран халгынын јаддашында ләјагәт вә кимлик уғрунда мүбаризәнин символу кими әбәдиләшдирилмиш "13 абан" (4 нојабр - Иран ҝиров бөһраны) мүһүм ҝүнүнү тәбрик едәрәк билдириб: "Реҝионда вә бејнәлхалг сәвијјәдә инкишафлар дәјишкән вә сүрәтлидир вә реҝионумуз ишғал вә сојгырымын давам етмәси проблеми илә үзләшмәјә давам едир. Номинал сүлһ мүгавиләсиндән бәри атәшкәс позунтулары анлајышындан истифадә едирик, амма реаллыг будур ки, һәлә дә сојгырым вә Гәзза халгынын мәһв едилмәси илә үзләширик."
О, әлавә едиб: "Атәшкәс елан едиләндән бәри 200-дән чох инсан шәһид олуб, 600 нәфәр јараланыб. Зәманәтчиләрин мәсулијјәти ағырдыр вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын давамлы һәрәкәтсизлији Исраил режиминин һәрәкәтсизлијинә сәбәб олуб. Дүнән журналистләрин зоракылыға гаршы тохунулмазлығы ҝүнү иди вә бу контекстдә ишғал олунмуш Фәләстиндәки ҹинајәтләрә дә диггәт јетирилир вә бу дөврдә мисли ҝөрүнмәмиш бир һадисә олан 270 журналист өлдүрүлүб. Бу гырғын мүнагишәләр тарихиндә мисли ҝөрүнмәмиш бир һадисәдир вә Гәззада баш верәнләрин мүһарибә дејил, сојгырым олдуғуну ҝөстәрир."
Мәтбуат конфрансына давам едән Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү реҝион өлкәләри арасында әсас тәһлүкәнин сионист режимдән ҝәлдијинә шүбһә олмадығыны гејд едәрәк вурғулајыб: "Әлбәттә ки, бу контекстдә "тәһдид" сөзүнүн ишләдилмәси белә о гәдәр дә дәгиг дејил, чүнки биз сионист режимлә реал реҝионал мүһарибәдәјик. Тәһдид һәлә һәјата кечирилмәдикдә мәна кәсб едир, һалбуки ики илдән чохдур ки, ишғал олунмуш Фәләстиндә инсанларын вәһшиҹәсинә гәтлә јетирилмәсинә шаһид олуруг; реҝиондакы бир нечә өлкәјә һүҹум, Ливан вә Суријада давам едән ишғал, еләҹә дә Гәтәр дә дахил олмагла диҝәр өлкәләрә гаршы тәҹавүзкар һәрәкәтләр бунун сүбутудур."
Sizin rəyiniz