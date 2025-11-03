Франсада 8 ај әввәл јандырылмыш Мәсҹидә гаршы јени тәһдидләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: ИГНА – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлијинин вердији мәлумата ҝөрә, 2025-ҹи ил феврал ајында јандырылмыш Франсанын Орлеан бөлҝәсиндәки бир Мәсҹид јенидән тәһдидләр алыб.
“Әл-Ҹәзирә”-нин вердији хәбәрә ҝөрә, Франсыз “Медиапарт” хәбәр сајтынын мәлуматында билдирилиб ки, Орлеан јахынлығында јерләшән Гарго Мәсҹиди 2025-ҹи илин февралында јандырылдыгдан сонра, бу дәфә Мәсҹиди јенидән јандырмагла һәдәләјән бир мәктуб алыб.
Һесабатда гејд олунуб ки, јени һәдәләјиҹи мәктуб 2025-ҹи ил октјабрын 28-дә Мәсҹидин саһиби олан Франса–Түркијә Мәдәнијјәт Ассосиасијасынын Гаргодакы почт гутусуна ҝөндәрилиб.
Бу Мәсҹид илк дәфә 2023-ҹү илдә әл јазысы илә јазылмыш бир мәктуб алмышды вә һәмин мәктубда белә јазылмышды: “Түркләр! Франсаны тәрк един.”
Ассосиасијанын үзвләриндән бири Әли Өзтүрк билдириб: “Пис бир һисс ичиндәјик. Илк дәфә мәктуб алдығымызда Мәсҹид јандырылды, буна ҝөрә бу мәсәләни садә гаршылаја билмирик. Бу да ҝөстәрир ки, һәмишә бизә јахын бир јердә ҹәмијјәт үчүн тәһдид јарадан бири вә ја бир груп вар.”
Мәсҹид јандырылдыгдан сонра ајлардыр мүсәлманлар ассосиасијанын мәркәзи офисиндә мүвәггәти бир залда намаз гылырлар. Ассосиасија јанғында тамамилә дағылан залын әвәзинә јени бир намаз залынын тикилмәси үчүн иҹазә истәјиб.
Бир ил давам едән истинтага бахмајараг, һәлә дә јанғынын сәбәби вә ҝүнаһкарлары барәдә дәгиг дәлил тапылмајыб.
Өзтүрк бу барәдә дејиб: “Биз тәәҹҹүбләнмишик. Неҹә олур ки, бу гәдәр ајдан сонра һәлә дә һеч бир нәтиҹә әлдә олунмајыб? Әҝәр һәлә дә бу ҹүр мәктублар алырыгса, демәли, лазыми тәдбирләр ҝөрүлмәјиб.”
Орлеан прокурорлуғу истинтага башладығыны ачыгласа да, јајылан мәлуматлара ҝөрә төрәдәнләр һәлә мүәјјәнләшдирилмәјиб.
“Медиапарт” сајты һесабатында белә бир суал верир: “Исламофобик вә орфографик сәһвләрлә долу бу месажларын архасында ким дајаныр?” Һәмчинин Әли Өзтүркүн сөзләрини ситат ҝәтирир: “Ајдындыр ки, мүсәлман ҹәмијјәтиндә ихтилаф јаратмаг истәјән гүввәләр мөвҹуддур.”
Орлеан баш прокурору исә јанғынын сәбәбинин һәлә мүәјјән едилмәмәсинә даир верилән суаллара ҹавабында билдириб: “Мүлки тәрәфләрин сәбирсизлијини анлајырам, лакин истинтаг ади сүрәтлә давам едир вә иш ән јүксәк ҹиддијјәтлә апарылыр.”
Sizin rəyiniz