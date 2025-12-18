ИИР Јол вә Шәһәрсалма Назири: сионист режимин тәҹавүзү нәтиҹәсиндә зәрәр ҝөрмүш һава лиманлары 10 ҝүн әрзиндә бәрпа едилиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын Јол вә Шәһәрсалма назири Фәрзанә Садиг Һөҹҹәтүл-ислам вәл-мүслимин Сејид Һәсән Хомејни илә ҝөрүшдә 12 ҝүнлүк мүһарибә дөврүндә нәглијјат саһәсиндә ҝөрүлән ишләрә тохунараг билдириб: Бу мүддәтдә автомобил нәглијјаты секторунда јүк вә сәрнишин дашымаларында 50 фаиз артым мүшаһидә олунуб, дәмир јолу нәглијјатынын фәалијјәти 15 фаиз јүксәлиб, лиманларда исә әсас әрзаг малларынын бошалдылмасы 60 фаиз чох олуб.
Назир гејд едиб: сионист режимин тәҹавүзү нәтиҹәсиндә зәрәр ҝөрмүш һава лиманлары 10 ҝүндән аз мүддәтдә бәрпа едилиб вә бу шәраитдән сонра зәвварларын ҝери гајыдышы, еләҹә дә Кәрбәла сәфәрләри үзрә әмәлијјатлара башланылыб.
О билдириб: Әһли-бејт (ә) зијарәтләринә сәфәр едән зәвварлар әввәлки илләрлә мүгајисәдә даһа јүксәк мәмнунлуг ифадә едибләр.
Фәрзанә Садиг һәмчинин дәмир јолу саһәсиндә чалышан әмәкдашлара, гатарларын тәмири вә сахланмасы, һәрәкәтинин тәшкили илә мәшғул олан ишчиләрә, еләҹә дә лиман вә ҝәмичилик саһәсинин зәһмәткешләринә тәшәккүр едәрәк вурғулајыб: Бу мәрасимдә иштирак едән нүмајәндәләр һәмин саһәләрдә чалышан бөјүк вә фәдакар коллективин јалныз кичик бир һиссәсидир
