Тел-Әвив Шокда:  Һәнзәлә һакер  групу сионист режимин сабиг баш назиринин һесабларыны әлә кечирди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режимин сабиг баш назири мобил телефонунун вә шәхси “Телеҝрам” һесабынын “Һәнзәлә” һакер групу тәрәфиндән әлә кечирилдијини тәсдигләјиб.
Ишғалчы сионист режим тәһлүкәсизлик гурумларынын билдирдијинә ҝөрә, бу һадисә јүксәк вәзифәли шәхсләрин кибер мүһафизәсиндә ҹидди уғурсузлуг һесаб олунур.
Сионист режимин “Канал 12” телевизија шәбәкәси хәбәр вериб ки, “Һәнзәлә” һакер групунун сионист режимин сабиг баш назири Нафтали Беннеттин мобил телефонуна уғурла нүфуз етдијини елан етмәсиндән сонра, онун офиси өтән ҝеҹә (чәршәнбә) “Телеҝрам” һесабына ҝенишмигјаслы һакер һүҹумуну вә һакерләрин онун месажлары вә шәхси мәзмунуна чыхыш әлдә етдијини тәсдигләјиб.
Беннетт бу киберһүҹуму “виртуал мәканда сијаси суи-гәсд ҹәһди” кими характеризә едиб вә јајымланан мәлуматларын бир һиссәсинин “сахта” олдуғуну, психоложи әмәлијјат мәгсәдилә манипулјасија едилдијини иддиа едиб.
