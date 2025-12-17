Јәһуди һәрбичиләри сырасында психоложи ҝәрҝинлик шиддәтләнир \ Нөвбәти Исраил забити орду базасында интиһар етди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Сионист режиминдә чап олунан Һааретз гәзети хәбәр вериб ки, сионист режимин һәрбичиләриндән даһа бир нәфәри режимин шималындакы һәрби базада өзүнү ҝүлләләјәрәк интиһар едиб.
Һааретз гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Исраил һәрбичиси базанын ичәрисиндә өзүнү ҝүлләләдикдән сонра ағыр јараланыб вә хәстәханаја ҝөндәрилдикдән сонра өлүб.
Гејд едәк ки, бу һадисә илә дә Гәззада сојгырымын башланғыҹындан бәри интиһар едән Исраил һәрбичиләринин сајы 61 нәфәрә чатыб.
Хатырладаг ки, Исраил Парламентинин Тәдгигат вә Информасија Мәркәзи тәрәфиндән 28 октјабрда дәрҹ едилән рәсми сионист һесабатында 2024-ҹү илин әввәлиндән бәри 279 сионист әсҝәрин интиһар ҹәһди етдији ачыгланыб.
Sizin rəyiniz