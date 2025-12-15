Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасынын ХИН-и ҹәнаб Сејјид Әббас Әрагчи Беларусија Президенти илә ҝөрүшүб вә данышыглар апарыб.
Дүнән ахшам (14 декабр, базар ҝүнү) Теһрандан Беларусија пајтахты Минскә јола дүшән вә бу сәһәр өлкәјә ҝәлән хариҹи ишләр назири Сејјид Аббас Әрагчи Теһрана гајытмамышдан өнҹә Беларусија Президенти Александр Лукашенко илә ҝөрүшүб вә данышыглар апарыб.
Бу ҝөрүшдән әввәл хариҹи ишләр назири Минскдәки Гәләбә Абидәсини зијарәт едәрәк вә абидә өнүнә әклил гојараг Икинҹи Дүнја Мүһарибәсиндә һәлак оланларын хатирәсини јад едиб.
