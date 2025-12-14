Сиднејин Һанука бајрамында јәһудиләра гаршы баш вермиш террор актында сионистләрин ҝөрүнән ајдын изләри

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Бу ҝүн Австралија мәнбәләри Сиднејин Бонди Чимәрлији әразисиндә кечирилән Һанука бајрамы заманы күтләви атышма баш вердијини билдирибләр.
Бу һадисәни Австралија вә Сионист гәзетләри вә медиасынын перспективиндән арашдырмадан әввәл, бир суал вермәк чох ваҹибдир: “Нә үчүн сионизими һимајәт едән јәһуди мәрасимләри һәдәфә алыныр?! Исраил режиминин Фәләстиндә онларла ҹинајәт вә гәтл төрәтмәси вә Гәззаја гаршы ики ил давам едән амансыз сионист тәҹавүзүнүн нәтиҹәси дүнјанын мүхтәлиф јерләринин сионист үнсүрләри үчүн хәтәрә чеврилмәсиндән башга бир шеј дејилдир.
Етираф етмәк лазымдыр ки, сионист режими үчүн шәраит ҝүндән-ҝүнә даһа да чәтинләшәҹәк.
"Сјднеј Морнинҝ Һералд" гәзети һадисәдә онларла ҹүһүдүн өлдүјүнү вә јараландығыны, әјләнҹә иштиракчыларынын чохунун исә гачараг ҝизләндијини тәсдигләјиб.
Австралија полиси билдириб: "Бонди чимәрлијиндә тәһлүкәсизлик әмәлијјаты апарылыр вә иҹтимаијјәтдән әразијә ҝирмәмәји хаһиш едирик". Полис һәмчинин атәш ачылмасы барәдә верилән хәбәрләрдән сонра ики нәфәрин һәбс олундуғуну гејд едиб.
Бу арада, бир британијалы турист АФП-јә билдириб ки, о, "Сиднејин мәшһур Бонди чимәрлијиндә гара ҝејимли вә әлләриндә јарымавтомат түфәнҝләр дашыјан ики силаһлы киши" ҝөрүб вә әлавә едиб ки, о, ҝүллә јарасы алан бир нечә нәфәр ҝөрүб.
Диҝәр тәрәфдән, сионист режимин рәһбәри Исаак Һерзог Бонди чимәрлијиндә бир груп јәһудини һәдәф алан силаһлы һүҹуму писләјәрәк дејиб: “Сиднејдәки гардаш вә баҹыларымыз илк Һанука шамыны јандыраркән вәһшиҹәсинә террор һүҹумунун һәдәфи олдулар!”
“Times of Israel” гәзетинин мәлуматына ҝөрә, Исаак Һерзог Австралија һөкумәтини “бу өлкәдәки јәһуди иҹмаларына гаршы бөјүк бир антисемитизм далғасы” адландырдығы һадисәјә гаршы чыхмаға чағырыб.
О, әлавә едиб: “Биз дәфәләрлә Австралија һөкумәтинә бу тәһлүкәли антисемитизм далғасы илә мүбаризә апармаг үчүн тәдбир ҝөрмәли олдуғу барәдә хәбәрдарлыг етмишик.”
Исраилин “Једиотһ Аһронотһ” гәзети Бонди чимәрлијиндә јәһудиләрин Һанука бајрамы мүнасибәтилә шәнлик кечирилдијини билдириб вә гејд едиб ки, һәдәф алынан шәнликдә тәхминән 2000 ҹүһүд иштирак едиб.
Һадисәдән сонра Сиднеј јәһудиләринә һүҹумун, еһтимал ки, Исраилин өзүнүн иши олдуғу барәдә мүхтәлиф фикирләр јајылыр, чүнки сионистләр вә Исраил режими сон ики илдә Гәзза вә Ливанда төрәдилән ҹинајәтләр сәбәбиндән глобал мөвгеләрини итирибләр вә бу мәсәләни ҝери гајтармаг үчүн өзләрини террор вә вәһшилијин гурбаны кими ҝөстәрмәкдән башга чарәси јохдур.
7 октјабр һадисәсиндә дә тутарлы видео вә фото сүбутлар вардыр ки, јүзләрлә јәһуди сионистләр тәрәфиндән өлдүрүлүб вә онлар һәтта бу мәгсәдлә өз халгларыны гурбан вермәјә дә һазыр олублар. 7 октјабр әмәлијјатында Исраил һеликоптеринин јүзләрлә сионисти гәтлә јетирмәси артыг сүбута јетмишдир. Исраил режими бу һадисәни әввәлҹә тәкзиб етди; лакин сонрадан онлар бу мәсәләнин сәһвән баш вердијини билдирибләр!
