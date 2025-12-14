Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын игтисади мүшавири Ирана сәфәр едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын игтисади мүшавири Т.Р. Мидһун, Иран Ислам Республикасынын Хариҹи Ишләр Назирлијинә сәфәри чәрчивәсиндә, назирликдә Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилаты вә БРЫҸС үзрә Әлагәләндирмә Ишләри үзрә Баш директор Меһрдад Киаји илә ҝөрүшүб.
Хариҹи Ишләр Назирлијинин Шанхај вә БРИKС ишләри үзрә баш директору билдириб ки, Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын игтисади фәалијјәтләринин нәтиҹәләри үзв өлкәләр үчүн һисс олунмалыдыр вә тәшкилатын игтисади мүшавириндән хаһиш едиб ки, Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын игтисади потенсиалыны даһа сәмәрәли шәкилдә һәјата кечирмәк үчүн хүсуси тәлиматлар һазырласын.
Ҝөрүшдә һәмчинин Иран банкынын Шанхај Әмәкдашлыг Тәшкилатынын банк консорсиумуна тез бир заманда үзв олмасынын ваҹиблији мүзакирә олунуб. Мидһун билдириб ки, бүтүн үзвләр Иран банкынын консорсиума үзв олмасына разыдыр вә гејд едиб ки, игтисади мүшавир Шанхај Катиблијинә ҝери дөнәндән сонра илк иҹласда бу мәсәләни галдыраҹаг вә үзвлүјә потенсиал манеәләри арашдыраҹаг.
