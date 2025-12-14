Пезешкиан: БРИКС үзв өлкәләр арасында әмәкдашлығын ҝүҹләндирилмәси үчүн јени үнсијјәт модели тәгдим едә биләр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Президент Ефиопија парламентинин сәдри илә ҝөрүшүндә Иранын Ефиопија илә мүнасибәтләрин инкишафында мараглы олдуғуну вурғулајараг билдириб ки, бу мәгсәдин реаллашмасы бирҝә әмәкдашлыг комиссијасынын фәаллашдырылмасыны, ортаг мәгамларын дәгиг мүәјјәнләшдирилмәсини, тамамлајыҹы потенсиалларын ашкарланмасыны вә гаршылыглы мараглара әсасланан диалог, разылашма вә анлашма јолунда ирәлиләјиши тәләб едир.
О, гејд едиб: Мөвҹуд рәсми механизмләрдән мәгсәдјөнлү истифадә ики өлкә арасында әмәкдашлыг просесинин сүрәтләнмәсинә сәбәб ола биләр.
Пезешкиан Иран Ислам Республикасы вә Ефиопијанын БРИКС тәшкилатында бирҝә үзвлүјүнә тохунараг, бу чохтәрәфли платформаны гаршылыглы әлагәләрин ҝенишләндирилмәси, игтисади вә сијаси мүнасибәтләрин дәринләшдирилмәси, еләҹә дә бејнәлхалг системдә биртәрәфли јанашмалара гаршы мүбаризә үчүн дәјәрли вә стратежи бир чәрчивә кими дәјәрләндириб.
О әлавә едиб ки, БРИКС милли суверенлијә, әрази бүтөвлүјүнә, өлкәләрин мүхтәлиф мәдәнијјәт вә сивилизасијаларына гаршылыглы һөрмәт әсасында јени үнсијјәт модели тәгдим едә, глобал сәвијјәдә әдаләтли вә баланслы әмәкдашлыға зәмин јарада биләр.
Пезешкиан вурғулајыб: Иран Ислам Республикасы мәсулијјәтли јанашма илә вә реҝион өлкәләри илә бирликдә давамлы сүлһ вә тәһлүкәсизлијин мөһкәмләндирилмәси истигамәтиндә рол ојнамаға һазырдыр.
