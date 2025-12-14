Талибан Әфганыстанын Малистан шәһәриндә Шиә Гызлар Мәктәбинин директоруну вә мүәллимләрини һәбс едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әфганыстанын Гәзни әјаләтиндә Шиәләрин үстүнлүк тәшкил етдији Малистан рајонундакы јерли мәнбәләр билдириб ки, Талибан Әмр бе Маруф вә Нәһи әз Мункәр мәмурлары Мир Адинә Гызлар Мәктәбинин директоруну вә мәктәбин ики мүәллимини һәбс едибләр.
Һәбс, өтән ҝүн (шәнбә), Гызлар Мәктәбинин јенидәнгурма лајиһәсинин ачылыш мәрасиминдә гыз шаҝирдләринин иштиракы сәбәбиндән олдуғу елан едилиб.
Мәнбәләр билдирибләр ки, Талибан гүввәләри әввәлҹә мәктәб директору Бустан Әли Фәјјаза гызларын сырасыны диҝәр иштиракчылардан ајырмағы әмр едибләр, лакин бир нечә дәгигә сонра ҝери гајыдыб Фәјјазы һәбс едибләр.
Мәнбәләр даһа сонра билдирибләр ки, Талибан гүввәләри һәмчинин директор Етемадини (Мир Адина Мәктәбинин мүәллими) вә инҝилис дили мәктәбинин директору Фируз Резаеини дә һәбс едибләр.
Бу һәрәкәтдән сонра јерли ағсаггаллар сахланыланлары азад етмәк үчүн шәһәр мәркәзиндәки Талибан офисинә мүраҹиәт едибләр, лакин сәјләри уғурсуз олуб; Талибан забитләри бир ҝеҹә-ҝүндүз һәбсдә галаҹагларыны билдирибләр.
Бу лајиһә “Һамијари Командасы”нын икинҹи иҹтимаи лајиһәсидир. Лајиһәнин мәгсәди Малистандакы һәзара гызлары үчүн даһа јахшы тәһсил имканлары тәмин етмәкдир.
Гејд едәк ки, бу һадисә Талибанын гызларын алтынҹы синифдән сонра тәһсил алмасыны гадаған етдији вә сон дөрд илдә Әфганыстанын диҝәр әјаләтләриндә охшар мәктәб бағланмасы һалларынын гејдә алындығы бир вахтда баш верир.
