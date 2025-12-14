Арканзас Университетинин иранлы профессору Имам Хаменеини тәрифләдикдән сонра ишдән чыхарылыб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Американын "Нју Јорк Пост" гәзети өтән ҝүн (шәнбә јерли вахты илә) Арканзас Университетинин сијаси елмләр үзрә профессорунун университетин бланкындан истифадә едәрәк Иран Ислам Республикасынын Ислам Ингилабынын Лидерини тәрифләмәкдә вә сионист режими тәнгид етмәкдә иттиһам олундуғуну билдириб.
АБШ медиа органы әлавә едиб: “Сүбутлар ҝөстәрир ки, университетин Гәрби Асија Арашдырмалары програмынын рәһбәри Ширин Сәиди Исвечдә сахланылан Һәмид Нурини дә дәстәкләјиб.”
Америка медиа органы давам едиб: “Нојабр ајында Х сосиал шәбәкәсиндә јајымланан месажларда Сәиди Иранын Али Лидери Ајәтуллаһ Әли Хаменеини тәрифләјиб, онун саламатчылығы үчүн дуа едиб. Ширин Сәиди тәкидлә дејиб: “О, "Исраил һүҹуму заманы Ираны тәһлүкәсиз сахлајан лидердир, Аллаһ ону горусун".
"Нју Јорк Пост" гәзети давам едиб: “О, һәмчинин Исраили "террорчу дөвләт" вә "сојгырымчы" дөвләт адландырыб.”
Мәлумата ҝөрә, иранлы профессор "Неw Јорк Пост" гәзетинин шәрһ истәјинә ҹаваб вермәјиб.
Sizin rəyiniz