Владимир Путин: Иранын нүвә мәсәләсиндә Теһраны дәстәкләјирик

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Русија Федерасијасынын Президенти ҹәнаб Владимир Путин ҹүмә ҝүнү Түркмәнистанын пајтахты Ашгабадда кечирилән Бејнәлхалг Сүлһ вә Етимад Форумунун чәрчивәсиндә Иран Ислам Республикасынын Мөһтәрәм Президенти ҹәнаб Мәсуд Пезешкианла ҝөрүшүндә дејиб: “Сиз бизим мөвгејимизлә јахшы танышсыныз вә биз Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатында Ираны дәстәкләјирик.”
Русија Президенти билдириб: “Теһран вә Москва бејнәлхалг аренада, о ҹүмләдән Иранын нүвә мәсәләсиндә бир-бири илә сых вә давамлы тәмасдадыр вә Русија бу мөвзуда Ираны дәстәкләјир.”
О әлавә едиб: “Иран вә Русијанын хариҹи ишләр назирләри дә мүхтәлиф мәсәләләрлә бағлы даим бир-бири илә тәмасдадырлар.”
Ҝөрүшүн әввәлиндә Русија Президенти билдириб: “Сизинлә ҝөрүшдүјүмә чох шадам. Биз мүтәмади олараг ҝөрүшүрүк. О ҹүмләдән 2025-ҹи илин әввәлиндә (2025-ҹи ил јанварын 17-си) “Һәртәрәфли Стратежи Мүгавилә” адланан чох мүһүм бир сәнәди имзаладыг.”
Путин ҝөрүшүн давамында әлавә едиб: “Ҝөрүшүн әввәлиндә Сиздән хаһиш едирәм ки, мәним ән хош арзуларымы вә сәмими саламларымы Али Мәгамлы Лидер ҹәнаб Ајәтуллаһ Хаменеијә чатдырасыныз.”
Русија Президенти вурғулајыб ки, ики өлкә мүнасибәтләри чох мүсбәт истигамәтдә инкишаф едир. 2024-ҹү илдә икитәрәфли тиҹарәт дөвријјәси 13 фаиз артыб вә 2025-ҹи илин илк доггуз ајында бу артыма даһа 8 фаиз әлавә олунуб.
Путин чыхышынын диҝәр һиссәсиндә билдириб ки, Иран вә Русија әсас вә стратежи лајиһәләр үзәриндә бирҝә иши давам етдирирләр. Бу контекстдә о, Бушеһр АЕС, инфраструктур лајиһәләри, о ҹүмләдән Шимал–Ҹәнуб Нәглијјат Дәһлизини гејд едиб.
