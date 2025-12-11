Бен-Гвир Исраил һәбсханаларынын конслаҝерләрә чеврилмәсини тәләб едир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иргчи Исраил режимин Кнессет-парламент үзвү Итамар Бен-Гвир икинҹи дүнја мүһарибәсиндәки тәҹрүбәләринә гајытмагларыны истәјәрәк Фәләстин әсирләринин едамыны дәстәкләдијини ҝөстәрмәк мәгсәдилә едам символу олан дөш нишаны илә парламент бинасына дахил олуб.
Исраил ганунвериҹилијиндә едамын јери олмадығы һалда, Итамар Бен-Гвир Фәләстин әсирләринин едамыны дәстәкләдијини вә Исраил һәбсханаларыны дүшәрҝә адландырараг билдириб: «Илләрлә ганунсузлугдан сонра бурада олан бүтүн дүшәрҝәни ләғв етдик».
Кнессетдәки чыхышы заманы Бен-Гвир, милли тәһлүкәсизлик назири олараг вәзифә мүддәтиндә 110 Фәләстинлиләрин өлдүјү барәдә јајымланан сон статистикаја истинад едиб вә һәбсханаларда һәјата кечирилән тәдбирләр үчүн үзр истәмәјәҹәјини дејиб.
Гејд едәк ки, 1994-1945-ҹи илләр әрзиндә авропа јәһуди фашистләри конслаҝерләр гәрар верәрәк милјонларла гејри-јәһуди вә сионизми гәбул етмәјән јәһудиләри инсанлары јандыран печләрдә јандырмыш вә мүхтәлиф васитәләрлә експрементләр кечирдикдән сонра гәтлә јетирмишләр...
