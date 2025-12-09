Әфганыстан сәрһәдиндә Пакистан сәрһәдчисинә һүҹум; 6 әсҝәр өлдүрүлүб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Реутерс аҝентлијинин үч тәһлүкәсизлик мәнбәјинә истинадән вердији мәлумата ҝөрә, өлкәнин шимал-гәрбиндәки тәһлүкәсизлик мәнтәгәсинә јараглыларын һүҹуму нәтиҹәсиндә алты Пакистан әсҝәри гәтлә јетирилиб.
Һүҹум базар ертәси ҝеҹәси вә чәршәнбә ахшамы сәһәр Әфганыстан сәрһәдинә јахын олан кечмиш Куррам гәбилә бөлҝәсиндә баш вериб.
Сәудијјә Әрәбистанынын пајтахтында Әфганыстан вә Пакистан арасында сон сүлһ данышыгларынын уғурсузлуғундан сонра ики өлкә арасында сәрһәд тоггушмалары јенидән башлајыб.
Әр-Ријад данышыглары октјабр ајында сәрһәд тоггушмаларындан сонра Гәтәр, Түркијә вә Сәудијјә Әрәбистанынын васитәчилији илә кечирилән бир сыра ҝөрүшләрин бир һиссәси олуб.
Октјабр ајындакы тоггушмалар онларла инсанын өлүмүнә сәбәб олуб вә Талибанын 2021-ҹи илдә Әфганыстанда һакимијјәтә ҝәлмәсиндән бәри ән пис сәрһәд зоракылығы һесаб олунур. Пакистан Әфганыстан Талибанынын Теһрик-е-Талибан Пакистан (ТТП) вә бәзи диҝәр террорчу групларын фәалијјәтинә нәзарәт етмәсини истәјир, лакин Кабул бу групларла һәр һансы әлагәсини инкар едиб вә Исламабады дахили ишләринә мүдахилә етмәкдә ҝүнаһландырыр.
