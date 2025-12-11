Әнсаруллаһ лидери: Суријаја һаким олан груплар икиүзлүлүк вә Америка вә сионизмә тәслим олмағын нүмунәләридир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Јәмәнин Әнсаруллаһ һәрәкатынын лидери Сејид Әбдүлмәлик Бәдрәддин әл-Һуси бәзи әрәб режимләринин Сионист режимини дәстәкләмәсини тәнгид етди вә дүшмәнин әксәр режимләри итаәткар вә өз диктәләринә тәслим етдијини, Суријада доминантлыг газанан групларын исә икиүзлүлүк, тәслимчилик вә Америкаја сәдагәт вә Сионизмә тәслим олмағын тәзаһүрү олдуғуну вурғулады.
Фәләстиндәки Сионистләр һамилә гадынлар, јашлылар вә ҝәнҹ гызлар да дахил олмагла минләрлә мүсәлман гадыны шәһид етдиләр вә һәтта онлара гаршы ҹинси тәҹавүзләр едәрәк онларын инсан ләјагәтини тапдаладылар.
Сионист дүшмәнин үммәтимизә гаршы сајмамазлығы о һәддә чатыб ки, инди бүтүн аҹҝөзлүјү илә ганымызы, шәрәфимизи, торпағымызы, мүгәддәсләримизи, динимизи вә дүнјамызы ҹаиз һесаб етмәк тәнлијини тәтбиг етмәјә чалышыр.
Надир һаллар истисна олмагла, Ислам дүнјасынын әксәр режимләри, елитләри вә милләтләри арасында анлајыш вә шүур чатышмазлығы вә инсан виҹданынын өлмәси бу шәр, позғун вә јанлыш јөнләндирән мүһарибәнин нәтиҹәсидир.
