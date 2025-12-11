  1. Ana səhifə
  2. Хидмәт
  3. Өнәмли хәбәрләр

Трамп Исраили горумаг үчүн Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсини һәдәләјиб

11 dekabr 2025 - 15:24
Xəbər kodu: 1760614
Source: İRNA
Трамп Исраили горумаг үчүн Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсини һәдәләјиб

Трамп Исраили горумаг үчүн Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсини һәдәләјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Исраил режимини мәһдудијјәтсиз шәкилдә горумаг мәгсәдилә бәјан едиб ки, әҝәр сионист режимин рәһбәрләри илә бағлы мәсәлә Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсиндә мүзакирәјә чыхарылса, бу гуруму ҹидди тәһдидләрлә үз-үзә гојаҹаг.

АБШ Президенти Бирләшмиш Штатлар вә Исраил режиминин бүтүн иттиһамлардан — о ҹүмләдән һазырда мөвҹуд иттиһамлардан вә ҝәләҹәкдә мүмкүн ола биләҹәк арашдырмалардан — там тохунулмазлыг әлдә етмәсини тәләб едиб.

Трамп һәмчинин вурғулајыб ки, Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәсиндә Исраил вә ја АБШ әсҝәрләринин — ҹәбһә хәттиндә дөјүшмүш һәрбчиләрин — мүһакимә олунмасына шаһид олмаға һазыр дејил.

Sizin rəyiniz

You are replying to: .
captcha