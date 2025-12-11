Трамп Исраили горумаг үчүн Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсини һәдәләјиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: АБШ Президенти Исраил режимини мәһдудијјәтсиз шәкилдә горумаг мәгсәдилә бәјан едиб ки, әҝәр сионист режимин рәһбәрләри илә бағлы мәсәлә Бејнәлхалг Әдаләт Мәһкәмәсиндә мүзакирәјә чыхарылса, бу гуруму ҹидди тәһдидләрлә үз-үзә гојаҹаг.
АБШ Президенти Бирләшмиш Штатлар вә Исраил режиминин бүтүн иттиһамлардан — о ҹүмләдән һазырда мөвҹуд иттиһамлардан вә ҝәләҹәкдә мүмкүн ола биләҹәк арашдырмалардан — там тохунулмазлыг әлдә етмәсини тәләб едиб.
Трамп һәмчинин вурғулајыб ки, Бејнәлхалг Ҹинајәт Мәһкәмәсиндә Исраил вә ја АБШ әсҝәрләринин — ҹәбһә хәттиндә дөјүшмүш һәрбчиләрин — мүһакимә олунмасына шаһид олмаға һазыр дејил.
