Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мәјадин Хәбәр Аҝентлијинин мәлуматына ҝөрә, сионист медиа АБШ Һәрби Дәниз Гүввәләринә истинадән билдириб ки, Һарри С. Труман тәјјарәдашыјан ҝәмиси сәккиз ајлыг миссијасы әрзиндә 100 милјон доллар мәбләғиндә мадди зијана мәруз галыб.
Мәлумата ҝөрә, Труман 1998-ҹи илдән бәри фәалијјәтдә олан ән ваҹиб вә мәшһур АБШ ҝәмиләриндән биридир.
Ҝәми 2024-ҹү илдә АБШ-ын Јәмәнә һүҹумларында иштирак едиб вә Гырмызы дәниздә Јәмән силаһлы гүввәләринин дәфәләрлә ракет зәрбәләринә мәруз галыб.
Әввәлләр АБШ Милли Етимад журналы АБШ авиадашыјыҹысы Труман-ын јахын ҝәләҹәкдә һеч бир миссијаја ҝөндәрилмәјәҹәјини билдирмишди.
Мәлуматда дејилир: Бир нечә ил чәкәҹәк ҝәминин јанаҹаг долдурма вә ҝениш тәмир просеси башлајаҹаг.
Журнал, Јәмәнлиләрлә гаршылашмаг үчүн ҝөндәрилән Труман ҝәмисинин ҹидди зијан чәкдијини вә ҝениш тәмир мәрһәләсинә доғру ҝетдијини вурғулајыб.
