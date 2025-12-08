Мәсумәји Гумда кечирилән 48-ҹи Милли Гуран Мүсабигәсинин бағланыш мәрасими

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Әл-Мустафа (сәлләллаһу әлејһи вә алиһ) Бејнәлхалг Университетинин Тәләбәләри үчүн кечирилән Гурани-Кәрим, Нәһҹ әл-Бәлағә, Сәһифә әс-Сәҹҹадијјә вә Бејнәлхалг Бөлмәләр үзрә 48-ҹи Милли Гуран Мүсабигәсинин финал мәрһәләсинин бағланыш мәрасими бу базар сәһәри, Тәләбә Ҝүнү илә ејни вахтда Гум шәһәриндә јерләшән Имамзадә Сејид Әлинин (әлејһи сәлам) мүгәддәс зијарәтҝаһынын конфранс залында гејд едилиб.
8 dekabr 2025 - 18:25
Xəbər kodu: 1759271
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
Шәкил: Мүҹтәба Кәрәм-Әли
Sizin rəyiniz