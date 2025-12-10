АБШ Зеленскијә сүлһ планына ҹаваб вермәк үчүн бир нечә ҝүн вахт верди

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фарс Хәбәр Аҝентлијинин Бејнәлхалг Груп; Чәршәнбә ахшамы ахшам, Британија нәшри "Финанҹиал Тимес" мәлуматлы мәнбәләрә истинадән хәбәр верир ки, Доналд Трампын рәһбәрлик етдији АБШ администрасијасынын рәсмиләри Украјна президенти Володимир Зеленскијә Вашингтонун мүһарибәјә сон гојмаг үчүн тәклиф етдији сүлһ планына ҹаваб вермәк үчүн бир нечә ҝүн вахт верибләр.
Адлары чәкилмәјән мәнбәләр нәшрә билдирибләр ки, Зеленски Авропа лидерләринә АБШ президенти Доналд Трампын хүсуси нүмајәндәси Стивен Уитакер вә Трампын күрәкәни Ҹаред Кушнерин 6 сентјабрда телефон данышығында она тез бир гәрар вермәси үчүн тәзјиг ҝөстәрдикләри барәдә мәлумат вериб.
Һесабатда һәмчинин дејилир: "Вашингтонун Кијев үчүн мүәјјән етдији сон тарихләрә истинад едән мәлуматлы бир мәмур Трампын разылашманын Милад бајрамына гәдәр бағланаҹағына үмид етдијини сөјләди."
