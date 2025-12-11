Пезешкиан: АБШ-нин Венесуела илә бағлы давранышы дүнја сүлһү вә тәһлүкәсизлији үчүн тәһлүкәли аддымдыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Президенти АБШ-нин Кариб бөлҝәсиндә һәјата кечирдији ганунсуз аддымлары сәрт шәкилдә тәнгид едәрәк билдириб: АБШ һөкумәтинин әсассыз бәһанәләрлә һәрби донанманы Кариб дәнизи вә Венесуела саһилләринә ҝөндәрмәси тамамилә ганунсуздур, бејнәлхалг гајдаларын позулмасыдыр вә дүнја сүлһү вә тәһлүкәсизлијини тәһдид едән тәһлүкәли бир преседент јарадыр. Иран Ислам Республикасы бу аддымы гәти шәкилдә писләјир.
Мәсуд Пезешкиан вә Венесуела Президенти Николас Мадуро чәршәнбә ахшамы, 2025-ҹи илин декабр ајынын 10-да телефон данышығы апарыб. Тәрәфләр икитәрәфли әмәкдашлыглары нәзәрдән кечириб вә Кариб бөлҝәсиндәки сон ҝәрҝинликләрлә бағлы фикир мүбадиләси апарыблар.
Пезешкиан телефон данышығында Иран вә Венесуела арасында “стратежи бирлик вә давамлы достлуг” принсипини вурғулајараг дејиб: Иран Ислам Республикасы Венесуеланы өзүнүн садиг досту вә әсл мүттәфиги һесаб едир вә хүсусилә һазыркы һәссас шәраитдә бу өлкәни там дәстәкләјир.
Президент әлавә едиб ки, Иран Венесуеланын мүстәгиллијини, тәһлүкәсизлијини вә сабитлијини дәстәкләјәрәк дејиб: Кариб бөлҝәсиндә баш верән һадисәләри, еләҹә дә АБШ-нин тәхрибатчы фәалијјәтләрини диггәтлә изләјирик вә Венесуела дөвләти вә халгы илә там һәмрәј олдуғумузу бәјан едирик.
Пезешкиан јенидән АБШ-нин һәрби аддымларыны гынајараг билдириб: АБШ-нин Кариб дәнизинә һәрби донанма ҝөндәрмәси бејнәлхалг һүгугун ачыг-ашкар позулмасыдыр вә глобал сүлһү тәһлүкәјә атан чох тәһлүкәли бир давраныш нүмунәсидир. Иран бу аддымы гәти шәкилдә писләјир.
Президент һәмчинин Иранын Венесуела илә әмәкдашлыглары ҝенишләндирмәјә һазыр олдуғуну вурғулајыб: Венесуеланын бејнәлхалг аренада Ираны дәстәкләмәсини јүксәк гијмәтләндиририк. Биз дост вә гардаш Венесуела халгына дәстәк вермәји өзүмүз үчүн вәзифә билирик вә әмәкдашлығы бүтүн саһәләр үзрә ҝенишләндирмәјә там һазырыг.
Венесуела Президенти Мадуро исә данышыг заманы Иранын давамлы дәстәјинә ҝөрә тәшәккүр едәрәк дејиб: Халгларымыз һәмишә бир-биринә бағлы олуб. Узун илләр боју гурулан мөһкәм достлуг мүнасибәтләри сүлһ, әмәкдашлыг вә инкишаф үчүн нүмунә тәшкил едир.
