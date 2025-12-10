  1. Ana səhifə
БМТ: Гәззада тәдриҹи сојгырым баш верир

10 dekabr 2025 - 07:20
Source: АБНА Хәбәр Аҝентлији
БМТ-нин мәнзил һүгугу үзрә хүсуси мәрузәчиси чәршәнбә ҝүнү сәһәр Гәзза золағындакы вәзијјәтин фәлакәтли олдуғуну, сионист режимин атәшкәсә әмәл етмәмәси сәбәбиндән олдуғуну билдириб.

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: БМТ-нин мәнзил һүгугу үзрә хүсуси мәрузәчиси Балакришнан Раҹаҝопал чәршәнбә ҝүнү сәһәр Гәзза золағындакы фәлакәтли вәзијјәтлә бағлы хәбәрдарлыг едиб.

Раҹаҝопал Әл-Ҹәзирәјә вердији мүсаһибәдә дејиб: "Гәзза золағындакы вәзијјәт фәлакәтлидир вә Исраил атәшкәс разылашмасына әмәл етмәјиб."

О, сөзүнә давам едиб: "Гәззада баш верәнләр тәдриҹи сојгырым вә диҝәр мүһарибәләрлә мүгајисәдә мисли ҝөрүнмәмиш әзабдыр."

БМТ рәсмиси һәмчинин әлавә едиб: "Дүнја, Исраил тәрәфиндән јардымларын Гәзза золағына дахил олмасынын гаршысынын алынмасына сәссиз галыб."

