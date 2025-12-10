Сионист назир: Сурија илә мүһарибә гачылмаздыр

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фарс Хәбәр Аҝентлијинин Бејнәлхалг Групу; Сионист режимин Иммиграсија вә Антисемитизмлә Мүбаризә назири Амиҹһаи Чикли чәршәнбә ахшамы Х сосиал шәбәкәсиндә дәрҹ олунмуш месажда Сурија илә мүһарибәнин гачылмазлығыны вурғулады.
О, суријалыларын Гәззаја дәстәјини нүмајиш етдирдији Сурија ордусунун видеосуну јајымлады. Чикли бу ҝөрүнтүләрә ҹаваб олараг јазды: "Мүһарибә гачылмаздыр."
Сурија президенти Бәшшар Әсәд һөкумәтинин деврилмәсиндән дәрһал сонра сионист режими Суријаја гаршы бир нечә һава әмәлијјаты кечирди вә Суријанын бир чох һәрби мөвгеләрини вә силаһ анбарларыны мәһв етди.
Лакин Суријаны идарә едән вәһһаби үсјанчылар Исраиллә мүнасибәтләрин јахшылашдырылмасыны вурғуладылар ки, бу да Исраил фашистләринин Суријаја гаршы дүшмәнчилик јанашмасыны дәјишдирмәди вә сионист режими үстәлик Сурија әразисинин даһа чох һиссәсини ишғал етди.
Sizin rəyiniz