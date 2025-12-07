Иранын әзәли торпаглары олан Әбу Муса, Бөјүк Тунб вә Кичик Тунб адалары \ Бәгаи бир даһа хатырлатды

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Фарс Көрфәзи Әмәкдашлыг Шурасынын бәјанатында әкс олунан Бирләшмиш Әрәб Әмирликләринин үч Иран адасы үзәриндә тәкрарланан әрази иддиалары илә бағлы суала ҹаваб олараг Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү детјиб: “Адаларла бағлы мөвгејимиз тамамилә ајдындыр. Тарихи, һүгуги вә мөвҹуд оланлар бахымындан Иран Ислам Республикасынын Әбу Муса, Бөјүк Тунб вә Кичик Тунб адалары үзәриндә суверенлијинә шүбһә вә ја тәрәддүд јохдур.”
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји бу сәһәр (7 декабр, базар) кечирдији мәтбуат конфрансында сон бир һәфтә әрзиндә хариҹи сијасәт органынын һәрәкәтләринә тохунараг деди: “Сон бир һәфтәдә тәкҹә Иран Ислам Республикасы үчүн дејил, һәм дә бејнәлхалг бирлик, глобал ҹәнуб вә бејнәлхалг мүнасибәтләрдә ганунун алилијинә инанан бүтүн өлкәләр үчүн мүһүм дипломатик инкишафлардан бири Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Баш Ассамблејасы тәрәфиндән гәбул едилмиш гәтнамәдир; Вә бу, 4 декабрын "Биртәрәфли Мәҹбуријјәт Тәдбирләри илә Мүбаризә үзрә Бејнәлхалг Ҝүн" вә ја биртәрәфли санксијалар кими тәјин олунмасыдыр.”
О, әлавә етди: “Бу гәтнамә бу илин ијун ајында Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Баш Ассамблејасында гәбул едилиб. Ики ҝүн әввәл, 4 декабрда, бу ҝүнү гејд етмәк үчүн илк иҹлас Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Баш Ассамблејасында кечирилиб. Бу, бејнәлхалг иҹтимаијјәтин инкишаф етмәкдә олан өлкәләрә гаршы доминантлыг вә мәҹбури үсуллара, о ҹүмләдән игтисади, банк вә малијјә санксијаларына әл атмагла бағлы узун мүддәтдир давам едән нараһатлығынын әламәтидир; бу тәдбирләр јалныз һәдәф әһалинин фундаментал инсан һүгугларыны позмагла јанашы, һәм дә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын Низамнамәси вә Бирләшмиш Милләтләр Тәшкилатынын принсипләри илә зиддијјәт тәшкил едир. Буна ҝөрә дә, һесаб едирәм ки, бу мәсәлә ҹидди шәкилдә галдырылмалы вә бу барәдә јазылмалыдыр.”
ХИН сөзчүсү реҝиондакы мөвҹуд просесләрә тохунараг деди: “Реҝионда биз һәлә дә Гәзза вә Иордан чајынын гәрб саһилиндәки фаҹиәләрлә үзләширик. Сионист режимин ҹинајәтләри давам едир. Атәшкәс елан едилдикдән ҹәми әлли ҝүн әрзиндә тәхминән 400 ҝүнаһсыз фәләстинли һәјатыны итириб, миндән чох инсан јараланыб вә биз сионист режимин Гәззада галан һәр шеји мәһв етдијинин шаһиди олуруг.”
Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү Исмајыл Бәгаји БӘӘ-нин Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасынын бәјанатында әкс олунан үч Иран адасы илә бағлы тәкрар әрази иддиалары илә бағлы суала ҹаваб олараг деди: “Адаларла бағлы мөвгејимиз тамамилә ајдындыр. Тарихи, һүгуги вә фактики олараг мөвҹуд оланлар бахымындан Иран Ислам Республикасынын Әбу Муса, Бөјүк Тунб вә Кичик Тунб адалары үзәриндә суверенлијинә шүбһә вә ја тәрәддүд јохдур. Бу, биринҹи мәгамдыр.
Икинҹи мәгам одур ки, бу бәјанат әввәлләр БӘӘ вә ја Көрфәз Әмәкдашлыг Шурасы тәрәфиндән мүхтәлиф бәјанатларда ирәли сүрүлән иддиаларын тәкрарыдыр. Бу бахымдан, Хариҹи Ишләр Назирлијинин мөвгејинин бәјанатында да гејд едилдији кими, бу иддиалар кечмишин ејни тәкрарланан иддиаларыдыр вә биз һеч бир һалда бу ҹүр иддиалары гәбул етмирик.”
Бәгаји гејд етди: "Фарс көрфәзи өлкәләринә төвсијәмиз, бөлҝәдәки әсас ҝәрҝинлик мәнбәји олан сионист режими өз чыхышларында вә мөвгеләриндә дәстәкләмәјәҹәк шәкилдә һәрәкәт етмәкдир."
Сионист режимин Ирана һүҹум етмәк үчүн өлкәнин һава мәканындан истифадә етмәси хәбәринин Хариҹи Ишләр Назиринин Азәрбајҹан Республикасына сәфәри заманы мүзакирә олунуб-олунмајаҹағы илә бағлы суала ҹаваб олараг Хариҹи Ишләр Назирлијинин сөзчүсү билдириб: "Бизим Иран Ислам Республикасынын суверенлијинин вә әрази бүтөвлүјүнүн позулмасына гаршы һеч бир дөзүмлүлүјүмүз јохдур. Биз һәмишә реҝион өлкәләрини вә гоншуларымызы сионист режимин һава мәканындан суи-истифадәсинә гаршы диггәтли олмалары барәдә хәбәрдар етмишик. Лакин һәр һансы бир иддиа ирәли сүрәркән биз јалныз сәнәдләшдирилмиш вә әсасландырылмыш сәнәдләрә, дәлилләрә вә мәлуматлара әсасланан мөвге тутуруг. Мүвафиг һәрби вә тәһлүкәсизлик гурумлары васитәсилә дахил олан һәр һансы бир иш, һеч бир чатышмазлыг вә гаршыдурма олмадан, һәр һансы бир аидијјәти олан өлкә гаршысында ҹидди вә шәффаф шәкилдә галдырылаҹаг".
