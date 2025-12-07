Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри гојнунда јерләшән гәдим Дејләмин Рамсәр Музеј Комплекси

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Каспи Һиркан Гарышыг Мешәләри гојнунда јерләшән гәдим Дејләмин Мазәндаран Дијарынын Рамсәр шәһәри бир сыра тәбии мәнзәрәләри илә јанашы тарихи абидә вә ҝөрмәли јерләрлә дә зәнҝиндир. Рамсәр Музеј Комплекси һазырда Мәрмәр Сарајы музеји, Иран фил диши үзрә ихтисаслашмыш музеј, Овчулуг музеји, Көһнә Һамам музеји, Тарихи Әшјалар музеји, музеј сәрҝи заллары вә ботаника бағ-музејиндән ибарәтдир. Бу бөлмәләр мүхтәлиф саһәләр үзрә тарихи әшјаларын вә артефактларын сәнәдли шәкилдә нүмајиши мәгсәдилә јарадылыб. Рамсәр Музеј Комплекси өлкәнин шимал бөлҝәсинин сечилән мәдәнијјәт мәканларындан бири һесаб олунур вә Мәрмәр Сарајынын әсас елементи үзәриндә фәалијјәт ҝөстәрир. Бу комплекс Рамсәрин рәсми туризм мәканларындан бири кими 2000-ҹи илдән фәалијјәтә башлајыб вә сонракы илләрдә она мүхтәлиф бөлмәләр әлавә едилиб. Әввәлләр рәсми-гәбул функсијасы дашыјан Мәрмәр Сарајы бу ҝүн үмуми музеј кими зијарәтчиләрин истифадәсинә ачыгдыр. Бинанын әшјалары, мебелләри вә дахили структуру кечмиш дөврләрин мәдәни дәјишикликләрини вә һәјат тәрзини әкс етдирир. Бу фоторепортажда бинанын мемарлыг деталлары, әшјалар вә дахили елементләр сәнәдләшдириләрәк тәгдим олунуб; експонатларын горунма вәзијјәтиндән тутмуш заманла апарылмыш дәјишикликләрә гәдәр бүтүн мәгамлар ҝөстәрилир.
7 dekabr 2025 - 18:16
