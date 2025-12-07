Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: “National Interest” јазыр ки, АБШ-нин Ливанла бағлы сијасәти тәкҹә гејри-сәмәрәли дејил, һәм дә ҹидди шәкилдә зәрәрвериҹи характер алыб. Чүнки Вашингтон сабитлијә әсасланан истәнилән һәлл јолуна гаршы чыхдығы үчүн фактики олараг мөвҹуд гејри-сабит вәзијјәтин давам етмәсинә көмәк едир. Бу исә нәтиҹә етибарилә АБШ-нин стратеҝијасыны там ифласа апарыр.
Мәркәзин америкалы аналитики Александр Ленглуис һесаб едир ки, Ливандакы дурум Вашингтон вә Исраилин “ҝүҹ васитәсилә сүлһ” јанашмасынын ачыг нүмунәсидир. Бу јанашма — јәни гысамүддәтли тактики үстүнлүкләр әлдә етмәк мәгсәдилә дүшмәнләрә гаршы ачыг тәзјиг вә һүҹум стратеҝијасы — ҹидди шәкилдә јениләнмәдән, Гәрби Асија мөвҹуд ҝеосијаси структуруну дәјишмәк ҝүҹүндә дејил.
Һесабатда вурғуланыр ки, АБШ-нин сијасәти Ливан һөкумәти үчүн икили чәтинлик јарадыб: бир тәрәфдән Гәрб вә Исраилин Һизбуллаһа гаршы тәзјиги вә даһа сәрт мөвге тәләби, диҝәр тәрәфдән исә дахили тәзјиг вә Һизбуллаһла онун мүттәфигләринин Гәрблә силаһсызлашдырма мөвзусунда истәнилән сых әмәкдашлыға гаршы чыхмасы.
Sizin rəyiniz