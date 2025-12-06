Британија Али Мәһкәмәси Иранын кассасија шикајәтини гәбул едиб

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Британија Али Мәһкәмәси Иран Милли Нефт Ширкәтинин “Крессент” иши илә бағлы тәгдим етдији кассасија шикајәтини рәсми шәкилдә гејдә алараг иҹраата ҝөтүрүб. Бунунла да Лондонда Нефт Сәнајеси Ишчиләри Тәгаүд Фондуна мәхсус јүксәк дәјәрә малик бинанын мүсадирәсинин гаршысынын алынмасы үчүн јени бир имкан јараныб.
Али Мәһкәмәнин рәсми интернет сәһифәсиндә јајымланмыш мәлумата ҝөрә, иш “гануни һүгуг әсасында кассасија шикајәти” категоријасында гејдә алыныб.
Бу анлајыш Британија һүгуг системиндә һәмин ишләрә аид едилир ки, онларын Али Мәһкәмәдә кассасија гајдасында арашдырылмасы үчүн әввәлҹәдән ајрыҹа иҹазә алынмасына еһтијаҹ олмур вә јалныз ганунла мүәјјән едилмиш шәртләр вә вахт мәһдудијјәтләри чәрчивәсиндә мүраҹиәт едилмәси кифајәтдир.
Бу контекстдә Иран Милли Нефт Ширкәтинин сөзүҝедән ишлә бағлы кассасија шикајәти дә мәһз бу механизм үзрә гәбул олунуб вә Али Мәһкәмә тәрәфиндән рәсми шәкилдә гејдијјата алыныб.
Sizin rəyiniz