Иран вә Газахыстан арасында нәглијјат саһәсиндә әмәкдашлығын ҝенишләнир

Әһли-Бејт (әлејһимус сәлам) – Бејнәлхалг Хәбәр Аҝентлији- АБНА: Иран Ислам Республикасы Президенти илә бирликдә Газахыстана сәфәр едән ИИР Јол вә Шәһәрсалма назири Фәрзанә Садиг, Газахыстанын Нәглијјат назири илә икитәрәфли ҝөрүшүндә ики өлкә арасында транзит, дәмирјолу, јол вә һава нәглијјаты саһәләриндә әмәкдашлығын инкишаф јолларыны мүзакирә едиб.
Һәмчинин, тәрәфләр Чиндән Газахыстана гәдәр олан лоҝистика мәркәзләри вә Иранын ҹәнуб лиманлары арасында, реҝионал транзит зәнҹиринин стратежи һалгалары олараг бирҝә әмәкдашлығын артырылмасына даир фикир мүбадиләси апарыблар.
